Дмитрий Семенов о реализации партийного проекта «Городская среда»

Якутское региональное отделение Единой России подводит итоги реализации партийных проектов в формате «Открытый микрофон», сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Дмитрий Семенов, координатор партийного проекта «Городская среда», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народный депутат, одним из первых провел в режиме видеоконференцсвязи совещание с активистами партии на местах и с сотрудниками администраций по итогам работы проекта за 2021 год. В совещании приняли участие 32 муниципальных образований республики.

Дмитрий Александрович в своем выступлении отметил, что партия в этом году отмечает 20-летие со дня основания. «Городская среда» является одним из первых успешных проектов и он реализуется в стране в течение 5 лет.

На 2021 год общий объем средств, предусмотренных на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» составил 384,12 млн руб., в том числе 314,89 млн руб. из ФБ; 28,68 млн руб. из госбюджета РС(Я); 40,55 млн руб. из местных бюджетов.

В 2021 году в республике благоустроено 13 общественных территорий в 12 муниципальных образованиях, в т.ч. 2 проекта — победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений за 2020 год. Это благоустройство«Сквера «Уьуйээн» в г. Верхоянске и благоустройство центральной площади г. Среднеколымска–«Комплекс Колымское подворье». Кроме этого благоустроено 22 двора в 15 муниципалитетах республики. Были трудности в реализации, но все они были преодолены. Дмитрий Семенов поручил в следующем году усилить контроль за реализацией проектов на местах.

В апреле-мае было организовано всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году на федеральные и республиканские средства в нашей республике в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В республике участвовали 13 районных центров и городов. 11 общественных территорий набрали максимальное количество баллов и были признаны победителями. Предварительно решено, что они будут профинансированы в 2022 году. Координатор партийного проекта отметил активное участие в онлайн-голосовании жителей сел Майя, Намцы, Сунтар, п. Айхал и г. Нюрба, которые показали хороший пример другим муниципальных образований республики.

Своим опытом по реализации проектов поделились 1-й заместитель главы Намского улуса Анатолий Павлов, секретарь Хангаласского МО ЯРО ВПП «Единая Россия» Борис Протодьяконов, начальник отдела архитектуры и градостроения администрации ГО «Город Нерюнгри» Андрей Рейда и секретарь Якутского МО ЯРО ВПП «Единая Россия» Петр Спиридонов.

Дмитрий Семенов отметил, что 2021 год для партийного проекта «Городская среда» в Республике Саха (Якутия) в основном был успешным и пожелал всем активистам успехов и крепкого здоровья в Новом Году.