Дмитрий Семенов: Личный прием граждан – это возможность напрямую обратиться к власти

Народный депутат Республики Саха (Якутия) по Заложному избирательному округу №1, заместитель руководителя фракции партии «Единая Россия» Дмитрий Семенов провел личный прием жителей Автодорожного округа Якутска в региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева.

На личном приеме с самыми разными вопросами обратились жители Автодорожного округа к своему депутату.

Дмитрий Семенов рассмотрел просьбу о переносе остановки в микрорайоне ДСК, регистрации нового частного дома в Залоге, вопрос передачи электрических сетей СОТ «40 лет Победы» в ведение ПАО «Якутскэнерго», проблемы бродячих собак, работы УК в микрорайоне ДСК, реализацию схемы водоотведения в Пригородном и вопросы правил землепользования и застройки г. Якутска, касающиеся Залога. В ходе приема жители микрорайона ДСК дали положительную оценку работе УК по содержанию многоквартирных домов. Депутат внимательно выслушал информацию, провел необходимые консультации и дал разъяснения по интересующим вопросам.

Среди обратившихся – жители Автодорожного округа Татьяна Юргина, Елена Евдокимова, Люция Вализер, Анастасия Кряжева, Анатолий Рахматуллин, Айгуль Смагулова и Андрей Дыдаев.

По итогам встреч Дмитрий Александрович и обратившиеся договорились о последующих встречах по поднятым проблемам. Решение озвученных проблем депутат взял под личный контроль.

По мнению Дмитрия Семенова, личный прием граждан – это возможность для избирателей напрямую обратиться к органам государственной, муниципальной власти. Основная задача личного приема депутата – общение с людьми, диалог с избирателями и самое главное, помощь в решение проблем.