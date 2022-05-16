Дмитрий Семенов: Контроль должен быть на постоянной основе!

12 мая 2022 года региональный координатор партийного проекта «Городская среда» ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Республике Саха (Якутия), заместитель руководителя фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госсобрании (Ил Тумэн), народный депутат Дмитрий Семенов провел контрольный обход набережной озера «Талое» в центре Якутска совместно с руководством Центра компетенций «LETO», Управы Центрального округа г. Якутска и отдела по общественным пространствам МАУ ЦУОП г. Якутска. Работы по благоустройству набережной озера «Талое» были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020-2021 годах.

Народный депутат Дмитрий Семенов отметил, что в 2018 году, в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, президент РФ Владимир Путин призвал создать современную среду для жизни, преобразить наши города и поселки. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» возглавила это движение и начал работать партийный проект «Городская среда». С этого момента началась масштабная программа благоустройства по всей стране, которая потом стала федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» для создания современной среды для жизни, для преображения наших городов и поселков. И теперь благоустроенные территории являются одним из главных признаков комфортной городской среды.

Проверка качества выполненных работ по благоустройству набережной озера «Талое» проведены по инициативе руководства партийного проекта «Городская среда» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — уточнил Дмитрий Семенов. Участники рейда отметили неплохое качество выполненных работ, все конструкции выдержали зимний период. Указаны на некоторые ошибочные решения элементов благоустройства: газон на береговой линии набережной, настил на мосту. Сразу на месте решили многие рабочие вопросы.Управа Центрального округа отметила, что благодаря благоустройству набережной на территории управы появился еще один объект для массового отдыха горожан

Народный депутат Дмитрий Семенов дал указание и советы МАУ ЦУОП г. Якутска теснее работать с администрацией г. Якутска и Управлением архитектуры и градостроительства при главе Республики Саха (Якутия), особенно по вопросам безопасности.