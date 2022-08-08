Дмитрий Садовников: Я не удовлетворен, надо готовиться быстрей и лучше!

Дмитрий Садовников проверил, как идет подготовка к юбилейным мероприятиям Якутска. По итогам обхода он отметил слабую подготовку.

В ходе объезда Дмитрий Садовников проверил, как готовятся к празднованию юбилейных мероприятий в Якутске. По итогам обхода он отметил слабую подготовку, сообщает ЯСИА.

«Я не удовлетворен, надо готовиться быстрей и лучше», — сказал он.

Ранее он так же посетил ремонтируемый участок проспекта Ленина, автостраду 50 лет Советской Армии, Столичный рынок и другие объекты инфраструктуры. Где дал ряд поручений по санитарному состоянию города.

Объезды проводятся в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям Якутии и столицы республики.