08.08.2022
23:02
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Якутск
Дмитрий Садовников: Я не удовлетворен, надо готовиться быстрей и лучше!
Дмитрий Садовников проверил, как идет подготовка к юбилейным мероприятиям Якутска. По итогам обхода он отметил слабую подготовку.
В ходе объезда Дмитрий Садовников проверил, как готовятся к празднованию юбилейных мероприятий в Якутске. По итогам обхода он отметил слабую подготовку, сообщает ЯСИА.
«Я не удовлетворен, надо готовиться быстрей и лучше», — сказал он.
Ранее он так же посетил ремонтируемый участок проспекта Ленина, автостраду 50 лет Советской Армии, Столичный рынок и другие объекты инфраструктуры. Где дал ряд поручений по санитарному состоянию города.
Объезды проводятся в рамках подготовки к юбилейным мероприятиям Якутии и столицы республики.
Фото: ЯСИА
Источник: ЯСИА
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