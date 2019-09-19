Дмитрий Садовников выйдет в прямой эфир

В субботу, 21 сентября в телевизионном эфире ГТРК «Саха» (Россия-1) в 08 час. 40 мин. утра министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Дмитрий Дмитриевич Садовников примет участие в передаче «Прямой разговор».

Какая на сегодняшний день готовность теплоисточников к зимнему отопительному сезону, во все ли дома удалось подать тепло и насколько качественно с этой задачей справился город Якутск? В связи с возникшей проблемой по обмелению рек, обеспечены ли топливом объекты жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в районах республики? Каковы итоги внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами? Что сделано для обеспечения населения качественным водоснабжением? На эти и многие другие актуальные вопросы прозвучат ответы из первых уст в формате прямого эфира.

Свои вопросы телезрители могут задать в прямом эфире, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.