Дмитрий Садовников: Ваша задача — давать миру тепло и уют

Уважаемые коллеги и дорогие ветераны энергетической отрасли!

От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Примите слова благодарности за вашу каждодневную работу. Сегодня невозможно представить без света и тепла жизнь на Крайнем Севере.

Якутские энергетики достойно продолжают традиции своих предшественников. Все что достигнуто сегодня в республике – труд многих поколений, всех, кто создавал и развивал энергетическую систему Якутии.

В этом году День энергетики ознаменован 100-летием плана ГОЭЛРО и имеет особую ценность для ветеранов энергетики, кто внес личный вклад в развитие и становление энергетики республики.

Ваша задача — давать миру тепло и уют, дарить людям свет, обеспечивать комфорт, что в конечном итоге означает «давать жизнь»!

Благодаря вам появляются новые промышленные и социальные объекты, прокладываются газо- и нефтепроводы, развиваются территории. Поступательными темпами ведется обновление основных фондов. В начале декабря в селе Оленек введена в эксплуатацию новая автоматизированная ДЭС мощностью 4700 кВт. Это самый мощный объект в истории существования АО «Сахаэнерго».

Продолжается развитие генерации на основе возобновляемых источников энергии, что позволяет сократить затраты на завоз топлива в удаленные и изолированные районы. На сегодня объекты возобновляемой энергетики позволили сократить 740 тонн дизельного топлива. Помимо уже привычной для нас солнечной генерации, мы сегодня запускаем первый ветродизельный комплекс в Тикси.

В сотрудничестве с ПАО «РусГидро» будут реализованы проекты по модернизации локальной энергетики с использованием возобновляемых источников энергии.

В 2020 году приступили к подготовительному этапу реализация проекта строительства второй очереди Якутской ГРЭС-2. Проект позволит высвободить морально и физически устаревшее оборудование ЯГРЭС-1 и обеспечить надежность электро- и теплоснабжения Центрального энергорайона республики, где проживает порядка половины всего населения Якутии.

В этот праздничный день хотел бы поблагодарить ветеранов и работников отрасли за любовь к своему делу, профессионализм, ответственность и самоотдачу.

Желаю вам, чтобы энергия всегда жила в ваших сердцах и заряжала вас на безграничные возможности. Пусть сила и здоровье помогают вам наслаждаться жизнью и успешно работать.

С наилучшими пожеланиями,

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я)

Дмитрий Садовников