Дмитрий Садовников: в кратчайшие сроки очистить улицы столицы

Зампред правительства республики Дмитрий САДОВНИКОВ в ходе брифинга заявил, что в столице республики необходимо увеличить бригады по отлову безнадзорных животных, передает телеканал «Якутия 24».

«Сегодня на территории ипподрома Якутска произошла трагедия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — сказал он.

Дмитрий Садовников добавил, что причину смерти окончательно установит следствие. Он отметил, что это не первый случай нападения собак на людей в городе.

«Считаю, что все таки городские власти в свое время не приложили должных усилий, чтобы избежать такого. Определенная ответственность лежит и на Департаменте ветеринарии Якутии, который должен был следить за работой по отлову безнадзорных животных», — подчеркнул зампред.

По его словам, нужно в кратчайшие сроки очистить улицы Якутска от агрессивных собак.

«Самое главное сейчас – это сплотиться вокруг общей проблемы и в кратчайшие сроки очистить улицы столицы от агрессивных собак! В первую очередь, нам необходимо кратно увеличить бригады по отлову безнадзорных животных, мобилизовать все технические ресурсы и, конечно, в корне пересмотреть работу Пункта передержки животных. Всю необходимую помощь правительство республики в этом окажет»,- заключил Дмитрий Садовников.