Дмитрий Садовников с рабочим визитом в Мегино-Кангаласском улусе

10 августа в Нижнем Бестяхе министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Дмитрий Садовников провёл выездное совещание по оперативному контролю по подготовке к отопительному сезону объектов ЖКХ Мегино-Кангаласского улуса.

Все необходимые мероприятия по подготовке к осенне- зимнему периоду 2019-2020 годов ведутся в плановом режиме. Готовность объектов коммунального комплекса района составляет порядка 60 %.

Главы поселений Мегино-Кангаласского района поднимали проблемные вопросы по модернизации и строительству котельных и объектов энергетики. В селе Хоробут требуется увеличение мощности котельной. Проблемы с линиями электроснабжения в сёлах Нахара, Барыма и Хаптагай.

Отдельно были рассмотрены вопросы по обращению с твердыми коммунальными отходами. На сегодняшний день региональный оператор в Центрально- Восточной зоне ООО «Экологические системы Якутии» оказывает услуги в Нижнем Бестяхе и Майе. Главам муниципальных образований улуса рекомендовано организовать работу по созданию мест накопления отходов и составлению реестров мест накопления, а также содействовать регоператору в заключении договоров с потребителями.

После совещания Дмитрий Садовников ознакомился с производством тротуарной плитки из переработанного сырья, производимой инициативной группой «Чөл сир» в Мегино-Кангаласском улусе. Молодые предприниматели являются одними из первых, кто начал в республике заниматься производством продукции из отходов. При создании плитки используются в основном пластиковые бутылки, измельчённые в дробилке, и песок. В день производится до 40 кв. м тротуарной плитки.

По словам предпринимателей, для увеличения объемов производства им требуется регулярное обеспечение сырьем. Министр рекомендовал ООО «Экологические системы Якутии» оказать содействие инициативной группе «Чөл сир» в обеспечении пластиковыми отходами.