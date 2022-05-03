Дмитрий Садовников провёл заседание оперштаба о пожароопасной обстановке в Якутии

Сегодня в Якутске, 3 мая, первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников провёл заседание оперативного штаба об обстановке по Республике Саха (Якутия) и сроках открытия пожароопасного сезона 2022 года. В заседании оперштаба приняли участие руководители заинтересованных структур и органы местного самоуправления.

По информации заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия), главного лесничего Республики Саха (Якутия) Андрея Коноплева согласно спутниковому мониторингу по состоянию на 1 мая 2022 г., наблюдается ускоренный сход снежного покрова в Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Мегино-Кангаласском, Усть-Алданском улусах. Анализ термических аномалий, зарегистрированных системой ИСДМ-Рослехоз, показывает, что в период с 26.04.2022 по 02.05.2022 года наблюдается периодическое появление термоточек, связанных с техногенными возгораниями, в Ленском, Мирнинском, Усть-Алданском, Сунтарском, Амгинском, Горном и Вилюйском районах. Всего зарегистрировано 17 термоточек. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 40 термоточек – преимущественно профвыжигания, техногенные объекты. Среди районов на аналогичный период отсутствовали в статистике Амгинский, Усть-Алданский район.

Во избежание возникновения ландшафтных и лесных пожаров на майских праздниках даны поручения усилить профилактическую работу на местах. В ходе оперштаба отмечено, что повышение дневной температуры и ускоренного схода снежного покрова в ряде районов в преддверии майских праздников и открытию весенней охоты, вызывают озабоченность из-за риска возникновения очагов лесных и ландшафтных пожаров.

По итогам заседания оперштаба органам местного самоуправления поручено усилить противопожарную пропаганду среди населения и обеспечить патрулирование окрестностей населенных пунктов в целях недопущения ландшафтных и лесных пожаров в майские праздники. Оперативным службам Дмитрий Садовников поручил оперативно реагировать на появление новых термоточек, проанализировать ситуацию и определить сроки открытия пожароопасного сезона 2022 г. с учетом погодных условий, горимости и сроков схода снежного покрова, а также привести силы и средства в полную готовность.

Напоминаем, что проведение сельхозпалов на землях сельхозназначения запрещены.