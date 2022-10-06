Дмитрий Садовников проверил готовность пожарных города Якутска 

В рамках подготовки к пожароопасному сезону первый заместитель Председателя Правительства Якутии Дмитрий Садовников проверил готовность пожарной части №3 Якутска, которая находится в микрорайоне Марха г. Якутска.

В ходе проверки пожарной части была объявлена учебная тревога. Дежурный караул меньше чем за минуту был готов выехать на место происшествия на двух пожарных автомашинах при полном снаряжении.

«Сегодня в рамках плановой работы мы посетили пожарную часть №3 в Мархе. Убедились, что пожарная часть находится в боевом состоянии. Пожарные несут свою службу добросовестно согласно уставу и требованиям времени», — отметил Дмитрий Садовников.

Пожарно-спасательная часть №3 находится на Маганском тракте. В части насчитывается 59 сотрудников и четыре единицы пожарных автомашин. В зону обслуживания ПСЧ входят микрорайон Марха, Кирзавод, СОНТ Сатал, все прилегающие садово-огороднические товарищества, районы Белого озера и аэропорта, а также улица Курнатовского по Хатын-Юряхскому шоссе.

Заместитель начальника пожарно-спасательной части №3 , пятого пожарно-спасательного отряда Максим Дрижд рассказал, что на боевом дежурстве у них ежедневно находятся до 12 человек личного состава. Дежурный караул несет смену сутки через трое.

Дмитрий Садовников в ходе посещения части посмотрел диспетчерскую, учебный класс, комнаты отдыха, занятий спортом, приема и приготовления пищи, гаражные боксы, а также теплодымокамеру – специальный тренировочный комплекс, имитирующий задымленное помещение с лабиринтами. Кроме этого, первому вице-премьеру показали учебно-тренировочный полигон, который включает в себя полосу препятствий, башню для подготовки сотрудников по подъему и спуску с высоты.

В проверке боевой готовности пожарной части №3 Якутска приняли участие первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по РС(Я) Виталий Немцов, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по экономической, инвестиционной и промышленной политике, народный депутат РС(Я) Павел Петров и представители городского округа «город Якутск».