Дмитрий Садовников проверил готовность к пожароопасному сезону в центральных районах

В центральных районах Якутии начинается подготовка к пожароопасному сезону 2022 года. Местным властям предстоит принять локальные комплексные планы тушения лесных пожаров, обновить минерализованные полосы, противопожарные разрывы и провести ряд других мероприятий.

Дмитрий Садовников провел заседание оперативного штаба по охране лесов от пожаров. Первый вице-премьер проверил готовность к пожароопасному сезону в центральных районах республики.

«При подготовке к пожароопасному сезону мы будем разделять территорию Якутию на шесть зон: центральная, заречная, западная, южная зоны, а также две арктические зоны. Сегодня проверяем, как обстоят дела в центральных районах, куда относятся Горный, Кобяйский, Намский, Хангаласский районы, город Якутск и поселок Жатай. В них должны быть приняты локальные комплексные планы тушения лесных пожаров, обновлены минерализованные полосы, заложены на это средства. Наша главная цель – не допустить картины прошлого года», — сказал Садовников.

Первый заместитель председателя правительства распорядился ускорить работу по созданию комплексных планов на местных уровнях, завершить процедуру согласования с федеральными органами власти.

Особое внимание он поручил обратить на прохождение медицинского осмотра работниками лесопожарных формирований. Садовников попросил министерство здравоохранения республики обеспечить узкими специалистами районы, где они отсутствуют, чтобы огнеборцы прошли осмотры до начала пожароопасного сезона.

Отдельно на заседании штаба остановились на вопросе противопожарных минерализованных полос и противопожарных разрывов в населенных пунктах, подверженных угрозе природных пожаров. Таких по центральной группе 78, в том числе 9 в Горном районе, 17 в Кобяйском, 22 в Намском, 17 в Хангаласком, 12 в Якутске, 1 в Жатае.

В местных бюджетах этих населенных пунктов должны быть заложены средства на противопожарные мероприятия. Тем, кому требуется дополнительное финансирование, Дмитрий Садовников дал поручение направить в правительство соответствующие заявки.

В целом было отмечено, что силы парашютно-десантной службы в Кобяйском районе будут увеличены на 8 человек, в Хангаласском – на 19, в Якутске – на 20.

Что касается технического перевооружения, По нацпроекту «Экология» в 2021 году в лесничества Горного, Кобяйского, Намского, Хангаласского районов, а также города Якутска в совокупности направлено 17 дополнительных единиц лесопожарной техники. В 2022 году запланировано приобретение техники и оборудования на общую сумму свыше 16 млн рублей. Будут закуплены пожарные автоцистерны и моторные лодки.

В Горном районе также запланировано преобразование действующей лесопожарной станции, которая будет применяться для проведения межрайонного маневрирования.