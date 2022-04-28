Дмитрий Садовников провел прием граждан

Сегодня, 28 апреля, во всех министерствах и ведомствах, органах местного самоуправления прошел общереспубликанский день приема граждан. Якутян, обратившихся в органы власти, приняли и зампреды правительства. Первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников рассмотрел два курируемых им вопроса.

Через ВКС на связь с первым зампредом правительства вышел житель Момского улуса Леонид Никулин. Он спросил, когда завершится строительство гибридного энергокомплекса в Хонуу, есть ли риски, связанные с экономическими санкциями.

Вместе с Садовниковым на вопрос ответил министр ЖКХ и энергетики Вячеслав Емельянов. По его словам, рисков срыва проекта нет, и объект будет введён по плану 1 сентября этого года.

«На самом деле вопрос строительства автоматизированной дизельной электростанции в селе Хонуу ставится не первый год. За последние 10 лет это из самых значимых постановочных вопросов по энергоснабжению потребителей. Мы успели до начала спецоперации и введённых санкций законтрактоваться, закупить все материалы. Сейчас они уже находятся на строительной площадке. Опасений по реализации данного проекта мы не видим и планируем запустить объект в эксплуатацию 1 сентября», — сказал Емельянов.

Также на прием к первому зампреду правительства пришел Вячеслав Данилов. Якутянин воспользовался услугами авиакомпании «Якутия». Сейчас он просит содействия в возврате средств за неиспользованные билеты по маршруту «Якутск-Новосибирск».

«4 апреля мы с сестрой должны были вылететь в Новосибирск на операцию. Я был сопровождающим. Однако до вылета она заболела коронавирусом. Поэтому не смогли вылететь в указанную дату. После выздоровления в связи со срочностью операции нам пришлось купить новый билет на 12 апреля. По возвращении в Якутск мы обратились в ГАВС, но наша заявка на возврат до сих пор рассматривается. Говорят, что могут вернуть средства со штрафом, хотя мы не воспользовались билетами вынужденно», — рассказал Вячеслав Данилов.

Дмитрий Садовников поручил Минтрансу республики посодействовать тому, чтобы гражданину вернули средства в полном объеме, поскольку все свидетельства того, что возврат билетов вынужденный, у заявителя есть.

Как пояснила Ольга Рафаилова, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства, проблем с возвратом у сестры заявителя нет, поскольку у нее имеется справка о болезни. Вопрос у ГАВСа, где приобретались билеты, есть лишь по сопровождающему. Но по предоставлении документов о родстве проблема должна решиться.

Напомним, что строительство гибридной станции в селе Хонуу ведется РусГидро при содействии Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Инвестор проекта — «Комплексные энергетические решения» (КЭР). Сейчас, помимо Хонуу, такие станции строятся в сёлах Кулун-Елбют, Сасыр, Тебюлях Момского района. Они будут введены уже 1 августа. В прошлом году такой объект был построен в селе Табалах.

Благодаря вводу гибридной электростанции жители получают экологически чистую и стабильную электроэнергию. За счет использования солнечных батарей, накопителя энергии и АСУ станция позволяет снизить расход дизельного топлива почти вдвое.

Энергокомплексы еще интересны тем, что они запускаются в короткие сроки. Благодаря механизму энергосервисных договоров, финансирование всех работ идет за счет инвесторов. Возврат инвестиций ожидается примерно через десять лет и в основном за счет сэкономленных расходов на топливо в тарифе.