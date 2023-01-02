02.01.2023
11:04
687

Происшествия

Дмитрий Садовников об аварийно-восстановительных работах в мкрн «Сатал»

Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрия Садовникова об аварийно-восстановительных работах в микрорайоне «Сатал»:

  • «За последние сутки большинство заявок отработаны в полном объеме, в жилых посещениях восстановлена подача отопления».
Источник: ЯСИА

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