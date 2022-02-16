Дмитрий Садовников недоволен Усть-Маей

На заседании штаба по охране лесов от пожаров Дмитрий Садовников проверил, как готовятся к пожароопасному периоду в Южной Якутии. Из пяти районов первый вице-премьер отметил слабую подготовку в Усть-Майском улусе.

Муниципалитету поручено в кратчайшие сроки сформировать и утвердить локальный комплексный план по тушению пожаров, заключить с Якутлесресурсом договоры на привлечение людей из числа местного населения, техники, а также начать набор сотрудников лесопожарных формирований.

«Если в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском подготовка идёт удовлетворительно, то в Усть-Майском картина совсем иная. Муниципальные власти отрабатывают крайне слабо. Пожароопасная обстановка в 2021 году в этом районе была одной из самых напряженных. Из 424 лесных пожаров, действовавших в южных районах, 74 приходилось именно на Усть-Майский улус. К тому же, многие из них были на труднодоступных территориях», — отметил Садовников.

Как подчеркнул первый зампред правительства, следить за подготовкой к пожароопасному сезону будут во всех районах.

«Таким же образом будем проверять все муниципалитеты, пока не удостоверимся в достаточной готовности к пожароопасному сезону в каждом из них», — отметил он.

По итогам пожароопасного сезона прошлого года в южных районах Якутии (Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Олекминском, Усть-Майском) зарегистрировано 424 лесных пожара, 73% действовали в удаленных и труднодоступных территориях. На их ликвидацию было привлечено порядка 2,2 тысяч человек и 111 единиц техники.

Что касается населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, то их в южной группе районов 68, в том числе 18 – в Алданском районе, 16 – в Ленском, 8 – в Нерюнгринском, 14 – в Олекминском, 12 – в Усть-Майском. Во всех них предстоит обновить минерализованные полосы и противопожарные разрывы.