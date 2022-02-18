Дмитрий Садовников готовится к сезону лесных пожаров

В совем телеграм-канале @sadovnikovdd зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников сообщил:

На пятничном штабе по охране лесов от пожаров проверил готовность в западной части Якутии:

-вилюйской группе улусов;

— Мирнинском районе.

В прошлом году в этих районах было зарегистрировано 444 лесных пожара. Ситуация обострилась там еще в начале июня. В конце концов, в Нюрбинском и Верхневилюйском районах был введен режим ЧС регионального характера в лесах.

Если по созданию комплексных планов тушения пожаров на местном уровне работа проводится активно, то заключение договоров между муниципалитетами и Якутлесресурсом идёт медленно. Важно решить это уже сейчас, чтобы гарантировать оплату труда местным жителям, привлеченным к борьбе с огнем.

Также нужно ускорить набор сотрудников лесопожарных формирований – Якутлесресурса и Авиалесоохраны – на новые вакансии. Существенная нехватка личного состава, например, сегодня в Мирнинском районе. Не менее важный вопрос – прокладка минполос, противопожарных разрывов в населённых пунктах, окруженных лесами. Таких в западных районах на сегодня 112.