Дмитрий Садовников готовится к борьбе с лесными пожарами

Зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников, на которого возложена основная ответственность за борьбу с природными пожарами в республике в своем телеграм-канале сообщает:

В этом году площадь зон контроля в лесах Якутии может быть уменьшена на 10 млн гектаров. Эти территории будут отнесены к охраняемым зонам. Соответствующее предложение мы направим в Рослесхоз.

Для обслуживания новых охраняемых зон будет создано три новых авиаотделения в арктических районах, поскольку именно там большинство лесных пожаров происходит на труднодоступных территориях. Один из них будет в Зырянке, второй — в Томторе, третий — в Хандыге.

Кроме того, зоны контроля будут уменьшены на территориях Ленского, Вилюйского, Сунтарского, Чурапчинского, Хангаласского и других районов. Соответственно, в этих же районах увеличится личный состав авиаотделений.

В масштабах Якутии 10 миллионов гектаров, конечно же, мало. Но все же это позволит нам реагировать на максимальное количество возникающих очагов в первые сутки с момента обнаружения и приблизит к главной цели – уменьшению площади, пройденной огнем, не менее чем на 50%.

Несмотря на то, что большинство природных пожаров в арктических районах происходит на труднодоступных территориях, все же есть населенные пункты, которым угрожает огненная стихия. Лесами там окружены 72 населенных пункта. Сегодня на заседании оперативного штаба по охране лесов от пожаров поручил главам районов заранее заложить средства на прокладку минерализованных полос и противопожарных разрывов. Также проверил наличие комплексных планов по тушению лесных пожаров, готовность техники и других материальных ресурсов на местах, дал поручение ускорить заключение договоров с Якутслесресурсом, что является гарантией оплаты труда мобилизованных граждан.