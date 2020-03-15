Дмитрий Садовников: Благодаря труду коммунальщиков, в наших домах – свет, тепло, вода

Уважаемые работники и ветераны отрасли жилищно-коммунального хозяйства Республики Саха (Якутия)!

От имени Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) и от себя лично примите теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!

Труд работников ЖКХ отражается на каждого из нас. На ваших плечах ответственность за содержание и благоустройство жилищного и коммунального фонда. Именно благодаря вашему каждодневному упорному труду в наших домах всегда тепло, горит свет, а по трубам бежит горячая и холодная вода.

ЖКХ – одна из самых сложных отраслей экономики, но в то же время – одна из самых народных. И главная ее задача – шагать в ногу со временем, развиваться и постоянно совершенствоваться ради комфорта граждан.

Сегодня особое внимание уделяется национальным проектам, которые нацелены на повышение качества жизни людей. Так, в рамках нацпроекта «Экологии» положено начало реализации региональной программы «Чистая вода». В текущем году будет реконструирована система водоснабжения в городе Олекминск. Также в 2020 году ожидается ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения в Нерюнгри, Сунтаре и Верхневилюйске.

Мы на пути реформирования системы обращения с отходами, чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду. Конечно, отсутствие необходимой инфраструктуры в данной сфере, не делают эту работу легкой. Поэтому ставим перед собой задачи по созданию объектов обработки отходов.

Для обеспечения безопасности проживания граждан планируется реализовать пилотный проект по капитальному ремонту внутридомового газового оборудования и фасадов в 114 многоквартирных домах до 2021 года, по результатам которого условия проживания улучшат более 17 тыс. человек.

Дорогие коллеги! Вы и ваш профессионализм – гарантия того, что все амбициозные задачи, поставленные перед жилищно-коммунальной отраслью, будут реализованы. Спасибо за вашу работу!

Наша особая благодарность – ветеранам отрасли. Все тем, кто стоял у истоков ЖКХ Якутии, кто с нуля строил системы водоснабжения и теплоснабжения, кто посвятил десятки лет работе на благо республики. Вы – пример для нас. Спасибо за ваш добросовестный труд и преданность своему делу!