Дмитрий Мишкилеев: Спорт и вольную борьбу люблю до сих пор

Начальник района тепловых сетей ЯТЭЦ ПАО «Якутскэнерго» Дмитрий Николаевич Мишкилеев с 2009 года выступает одним из организаторов и спонсоров турнира по вольной борьбе среди юношей 10-13 лет на призы воспитанников известного тренера, отличника народного просвещения РСФСР Егора Иннокентьевича Черкашина.

«Егор Иннокентьевич был моим тренером по вольной борьбе с 1978 года — я пришел к нему во 2 классе и занимался до самого окончания школы, до конца 10 класса. Тренировались мы в зале «Динамо». Егор Иннокентьевич замечательный педагог, он привил нам не только любовь к спорту, но и любовь к труду, воспитал в нас трудолюбие и силу воли, волю к победе. Он проверял у нас дневники, всё время следил, чтобы мы хорошо успевали по всем школьным предметам. Благодаря своему тренеру я почувствовал вкус побед, я был призером, чемпионом республики и хоть и не стал профессиональным спортсменом, но спорт и вольную борьбу люблю до сих пор. Сейчас Егор Иннокентьевич работает тренером по вольной борьбе в филиале СДЮСШ №3 в СОШ №33», — рассказал Дмитрий Мишкилеев.

Проведенный 14-15 марта в Якутске XII Республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей 2010-2011, 2012-2013 годов рождения на призы воспитанников Егора Черкашина собрал в составе 25 команд небывалое количество участников — 407 мальчиков и девочек из города Якутска и 17 улусов республики. Соревнования прошли в Специализированной ДЮСШ №3 имени В.П. Керемясова, главным судьей соревнований выступил спортивный судья 1 категории Иннокентий Кочкин. Всего за два дня разыграно 18 комплектов наград и специальные призы.

В Якутске есть единственная специализированная на вольной борьбе ДЮСШ — Специализированная детско-юношеская спортивная школа №3 имени Валерия Петровича Керемясова.

«Для удобства наших учащихся у нас есть четыре филиала — в общеобразовательных школах №№21, 25, 33, а также в Мархинской СОШ №1. Создание благоприятных условий позволяет охватить спортом больше детей, в данное время у нас занимаются 570 воспитанников, с которыми работают 12 тренеров высшей категории», — рассказал директор СДЮСШ №3 Василий Уйгуров.

Егор Иннокентьевич Черкашин родился 2 июня 1949 года в городе Якутске. В 1973 году окончил Хабаровский институт физической культуры и с тех пор работает с подрастающим поколением тренером по вольной борьбе. За прошедшие полвека он воспитал множество достойных учеников. «Вольная борьба развивает все группы мышц, укрепляет весь организм. А сейчас борьбой занимаются и девочки», — подчеркивает Егор Иннокентьевич и добавляет, что спорт помогает и в учебе — чтобы ездить на соревнования и заниматься любимым видом спорта, его воспитанники подтягивают свои оценки.

«Когда мои ребята-воспитанники впервые вышли на меня с идеей о проведении турнира в мою честь, я поначалу сомневался, скромничал. А сейчас я каждый год очень жду этот турнир, жду даже больше, чем свой день рождения. Молодцы, мои воспитанники, горжусь ими», — говорит Егор Иннокентьевич.

Прославленный тренер общается со своими ребятами и после того, как они выпускаются из спортшколы или переходят в другие учебные заведения, поддерживает их и радуется успехам каждого.