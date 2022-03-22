Дмитрий Миронов: С запросом общества на социальную справедливость уже нельзя не считаться

Наш разговор с первым председателем Конституционного суда Республики Саха (Якутия), доктором юридических наук, профессором Дмитрием Николаевичем МИРОНОВЫМ состоялся еще до событий в Украине. Но именно эти события пролили новый свет на тему нашей беседы – о республике с точки зрения 100-летия со дня образования, об общественных и политических процессах, которые происходят в стране и республике. Но самое главное – речь шла об объединяющей роли Конституции Российской Федерации. Сейчас наше общество находится в турбулентном состоянии. Многое, что казалось привычным вчера, меняется на глазах. Особенно тревожат людей изменение цен. В этот период гражданам как никогда нужна опора, вера в свое государство. И, как считает Дмитрий Николаевич, эту роль выполняет именно Конституция России.

Конституция России – не волшебная палочка

— В 2020 году была существенно изменена Конституция Российской Федерации. Насколько необходимы были эти изменения, на ваш взгляд?

— Надо сказать, что элемент неожиданности был. Потому что до послания президента Российской Федерации 2019 года и политики, и юристы говорили о том, что необходимо придерживаться стабильности Конституции Российской Федерации. И когда некоторые ученые, специалисты выступали за внесение изменений в текст Основного закона, существенных поправок, звучали такие ответы – потенциал Конституции не исчерпан. И документ может служить еще несколько десятилетий.

Вместе с тем ряд юристов, юридических сообществ высказывали точку зрения, что Конституцию Российской Федерации надо совершенствовать с точки зрения охвата тех ситуаций, которые возникают в процессе реализации документа и применения его положений.

В статьях председателя Конституционного суда Российской Федерации Валерия ЗОРЬКИНА не раз было обозначено, что конституционная практика обнаруживает некоторые слабые стороны конституционно-правового развития Российского государства. В частности, говорилось о том, что в тексте Основного закона прописана социальная государственность. В реальности же в обществе наблюдается поляризация. Также есть проблемные вопросы, связанные с прошедшей приватизацией в 1990-е годы, соотношения международного и национального права.

— Как вы оцениваете внесенные изменения в Основной закон страны?

— Реформа Конституции Российской Федерации достаточно глубокая и даже многофункциональная. Затрагивает вопросы характеристики государства, развития общества, механизма осуществления публичной власти. Охватывает многие стороны конституционно-правовых отношений. Поэтому это не рядовые поправки, а настоящая конституционная реформа.

Основы конституционного строя страны в новом тексте документа полностью сохранены. Что касается конкретных положений, которые вошли в состав конституционной реформы, то они могут быть подразделены на ряд частей и направлений. Три из них наиболее существенны.

Во-первых, установлены ориентиры конституционной идентичности российского государства. То, о чем мы раньше говорили, о чем теоретически рассуждали, теперь прописано в Конституции. В том числе, например, о преемственности российского государства, экономической деятельности, о повышении благосостояния граждан, о конституционном значении сохранения доверия общества и государства. Вопрос в том, как все это будет детализироваться в законодательстве.

Во-вторых, Конституция в статье 7 провозглашает социальную государственность. На эту тему в прошедшие годы было много рассуждений. Однако четкого её понимания так и не удалось достигнуть. Существует много вариантов социального государства. На Западе, например, подошли к идее трудового государства. Нельзя сказать, что Конституция РФ в результате внесения в неё поправок обрела в этом вопросе абсолютную ясность. Но все же определенные заделы есть. Конституция провозглашает уважение к труду. Она намерена возвышать социальную роль человека труда. В Конституции отражена идея и сбалансированности прав и обязанностей гражданина. На уровень конституции подняты и вопросы социального партнерства, экономической и социальной солидарности. Можно считать, что у государства теперь много достаточно четких и значимых ориентиров.

Вопрос внедрения социальной солидарности в современном обществе очень важен. Нужно, чтобы предприниматель и наемный работник смотрели друг на друга по-новому. Понятно же, что они объединены делом. Что это значит? Разве работника не должна заинтересовать прибыль предприятия? Разве предприниматель не должен заботиться о комфортной и благополучной жизни работника? Можно углублять взаимоотношения между этими важными слоями общества. Возможно, это означает и участие в управлении, в прибыли, в распределении акций.

— Вряд ли предприниматели этого захотят…

— Да, возможно, но если наниматель будет в рамках системы отношений социальной солидарности, экономической солидарности, то он вынужден будет это делать. Конечно, нужен реальный профсоюз. Нужен требовательный работник. Ученые-юристы много пишут о параметрах современного трудового законодательства. Требуется общая обстановка. Она куется общими усилиями. Опять-таки здесь роль государства и законодателя самая существенная. Нужен творческий подход, в котором бы нашла свое воплощение вера в человека.

— Вы думаете, к этому придет?

— Это заложено в тексте Конституции Российской Федерации. Трудными путями, но мы должны идти к этому. Со временем это станет социальной необходимостью. С этой точки зрения перспективы очень радужные. Повторюсь, что для реализации социальной солидарности на практике необходимы усилия власти. Может быть, мы пойдем по пути других стран, где есть так называемые «народные акции», которые распределяются среди людей. С учетом сохранения и умножения производительности труда. Ведь задача в этом и состоит, чтобы хорошие слова, которые заложены в Конституции России, не оставались просто словами. Наше государство должно в полной мере стать социально ориентированным. Есть же примеры, когда по мере укрепления общества и государства, становления современной личности и современных юридических стран сильное социальное расслоение, связанное с поляризацией, уступает место более умеренному состоянию.

— Да, в России расслоение общества представляет большую проблему.

— Действительно, это так. Об этом говорит в своих трудах и председатель Конституционного суда Российской Федерации Валерий Зорькин. О том, что чрезмерное расслоение по уровню жизни, которое мы наблюдаем, не соответствует социальным традициям России, ее истории. Поэтому, конечно, для реализации положений Конституции о социальной государственности, должны быть приняты определённые меры. Понятия, которые стали частью Основного закона, должны наполняться демократическим содержанием. Это многообещающие понятия. Важно, чтобы они стали приятными и для уязвимой части населения.

В-третьих, в обновленной Конституции России закреплено совершенствование государственного механизма и механизма осуществления публичной власти.

Понятие «публичная власть» для юридической науки не является новостью, о принципах публичной власти говорили еще в XIX веке. Но с точки зрения механизма ее реализации, взаимодействия между органами государственной власти и органами местного самоуправления новшества должны быть. Дело в том, с каким эффектом это новшество будет работать. Не хотелось бы, чтобы оно наполнялось, как говорится, «как всегда».

— После введения в текст Конституции Российской Федерации понятия «публичная власть» многие юристы отметили, что оно должным образом не раскрыто. Что означает на практике «публичная власть? Что это такое?

— Это такое понятие, которое охватывает все уровни власти. Органы местного самоуправления, органы государственной власти субъектов Федерации, иные государственные органы, федеральные органы государственной власти и их взаимодействие по вопросом организационно-правового, функционального и финансово-бюджетного характера.

— А что дает это объединение?

— С практической точки зрения это создает стройную вертикаль власти. Предположим, глава муниципального образования будет оперативно решать вопросы местного значения, в тоже время будет находиться под контролем главы субъекта. А глава региона — находиться в вертикали исполнительной власти Российской Федерации. Для нас это нормальная организация власти, управленческая необходимость, особенно с учетом особенностей территории государства.

Конечно, при реализации положения Конституции о публичной власти могут возникнуть вопросы. Например, будут ли работать главы администраций инициативно, ответственно или все время будут оглядываться на главу субъекта? То же самое касается губернаторов, глав регионов. Но задача, видимо, состоит в том, чтобы как можно рациональнее организовать систему управления, сочетая дисциплину и координацию. Важно вовремя поддерживать инициативы.

Также в Конституции прописан ряд положений, обращенных к самому обществу. Это вопросы культуры, образования, здравоохранения, здорового образа жизни. Я не могу сказать, чем включение таких статей в текст Конституции было продиктовано. Но по всей вероятности, речь идет о том, что цивилизованность, культура должны дойти до уровня каждого индивида. Это хорошее начинание. Вообще все это, надо полагать, расширяет возможности конституционного измерения индивида. Недаром же говорят, что важнейшей задачей российской действительности является построение развитого гражданского общества.

— Вы считаете, что Конституция может оказать влияние на общество, изменить его?

— Конечно. Конституция играет в обществе очень большую роль, так как является объединяющей, сплачивающей, регулирующей основой. Конституция не только представляет индивиду, коллективу и обществу ориентиры развития, но помогает обществу выработать мировоззренческие, политические и иные его основы. Сейчас обсуждаются предложения о введении в школы отдельного предмета по изучению Конституции и обязанности госслужащих при вступлении в должность приносить присягу перед Основным законом. Хорошие пожелания. Можно только поддерживать.

Конституция с новыми поправками призвана менять нашу жизнь. Заметны и новые вещи в разных областях. Действующее правительство Российской Федерации сформировано уже по-новому порядку. Совет Федерации функционирует с учетом своих новых возможностей. Приняты новые законодательные акты, судьи назначаются по новому порядку. Новыми отношениями и требованиями начинают охватываться жизнь и деятельность государственных служащих.

— Если возвращаться к вопросу о социальной справедливости. В последнее время запрос в обществе на справедливость очень высок. Отсюда и протестное голосование есть.

— Все это замечается. На самом высоком уровне говорится о вызовах, актуализируется вопрос о запросах граждан на перемены. На людей влияют разные обстоятельства, факторы и условия. С этими моментами, по большому счету, нельзя, наверное, не считаться.

В обществе есть застарелые болезни. Борьба с бедностью ведется давно. На сегодняшний день в России количество бедных людей составляет несколько миллионов граждан. К сожалению, не все меры, которые предпринимаются в этой области, могут быть расценены как высоко результативные.

— В нашей беседе мы часто возвращаемся к тому, что как будут реализованы на практике новые положения Конституции, «мы еще увидим». А с точки зрения законодателя – разве могут вноситься изменения в Основной закон, если мы не понимаем, к чему это приведет?

— Еще раз скажу, что Конституция не является волшебной палочкой. Конечно же, нет. Что я имею в виду, когда говорю «мы еще увидим». Мы, юристы, привыкли смотреть на Конституцию двояко. С одной стороны, конституционные нормы фиксируют достигнутые, действующие отношения. С другой стороны, в любой конституции содержится очень много того, чего следует достигнуть. Конституция является неким социальным проектом, планом, договором на их достижение. В этом контексте не составляют исключения и поправки 2020 года. Конечно, здесь много реального, но в них и много планового. Говорят же специалисты, что для реализации положений конституционной реформы необходимо подготовить и принять более ста федеральных законов. Надо принимать и региональные нормативные правовые акты. Нормативные правовые акты будут приняты и новыми органами местного самоуправления. Кстати, в 1993-м году, когда принимали Конституцию России, говорилось о принятии более 5000 федеральных законов, чтобы реализовать ее.

— Как вы считаете, упразднение Конституционных судов в субъектах оправданным решением?

— Специалисты задаются вопросом: ошибка это или не ошибка? Здесь много разных подходов. Конституционные уставные суды сыграли определённую роль в защите конституционно-правового статуса субъектов федерации, в утверждении социальных прав граждан. Решение об упразднении конституционных (уставных) судов связано с поправками, которые были внесены в ст. 118 Конституции России. У нас 85 субъектов федерации, а конституционные суды действовали в незначительном количестве из них, что создавало определённое неравенство субъектов. Надо сказать, конституционные суды, где они действовали, оказались не вполне загруженными, что стало очень заметно в последние годы. За годы деятельности региональной конституционной юстиции в субъектах РФ накоплена практика защиты учредительных актов субъектов Федерации. Конституционные суды старались использовать свои полномочия для поддержания режима верховенства конституций относительно регионального законодательства. В этом смысле в субъектах Федерации сложилось правовое регулирование, которое характеризуется как системное и не противоречивое. Что касается опыта региональных конституционных судов, то он обобщен в «Сборнике», посвященном их лучшим решениям.

Пределов для развития республики нет

— Близится 100-летие со дня образования Республики Саха (Якутия). Как бы вы оценили, условно говоря, два этапа ее развития – советский и новейший. В какой период республика лучше развивалась?

— Я думаю, это не совсем продуктивный вопрос. Как можно переделать историю? Мы не можем вернуться в прошлое, и всякий поворот в этом направлении может привести к трагическим последствиям.

Если говорить о республике в историческом плане, то в форме автономии наша республика выдержала испытание временем – это самое главное. Эта форма оказалась более или менее подходящей, народ выжил, республика получила свое развитие. Была решена масса вопросов – начиная с внедрения элементарных правил гигиены в каждый дом до распространения всеобщего образования.

В нынешний период те идеологические параметры, на которых была основана республика в начале прошлого века, отошли на второй план. Конституционно-правовая форма, которая представлена в Республике в составе России, может быть охарактеризована как важное достижение. Автономная республика, будучи своеобразной формой, подходила для одних условий. Потенциал, заложенный в Республике в составе России, превосходит возможности автономной республики. «Республика в составе России» не имеет права быть автономной республикой. Потенциал Республики Саха (Якутия) имеет измерение, которое соответствует условиям ХХ1 в.

— А как, с вашей точки зрения, республика прошла период так называемого «парадов суверенитетов»?

— Суверенитет – сложное понятие. Как показывает история, нередко он используется для решения достаточно конкретных задач общества. Нечто было у нас в начале 90-х годов. Тогда проблема выживания, так сказать, была «в натуральном виде». На Севере это вполне понятно. Не надо объяснять особенно. Ситуация была такова, что внутри государства началось выстраивание новых взаимоотношений, все прежние, включая налаженные хозяйственные связи, были разрушены. Для этого необходимо было иметь особенный статус, иметь право заключения договоров, соглашений, чтобы обеспечивать регион всем необходимым, поставками.

Это была вынужденная мера. Субъекты получили те права, которые дали возможность им выжить в экономическом плане в тот непростой период. И, конечно, те регионы, которые сами все имели, прошли его хорошо. А другие, и в особенности окраины, оказались в тяжелом положении. Кроме того, некоторые хотели видеть в суверенитете политическую сторону, это тоже присутствовало. Но в самом начале 1990-х годов развивался процесс перехода от плановой экономики к рыночной. Двигателем рынка и рыночных отношений является договор. Договор является необходимой формой утверждения, функционирования и развития рынка.

— Да, регионы по-разному прошли тот период. В 2002 году на заседании Палаты республики Ил Тумэна было детально, со всех сторон, проанализировано положение республики и депутаты пришли к выводу, что Якутия находится в тяжелом положении. Это касалось и финансов, и государственного долга, и огромных долгов перед предприятиями и задолженностью по заработной плате.

— Надо понимать, что в 1990-е и к началу 2000-х республика находилась в своеобразном положении. Мне кажется, тот период можно охарактеризовать так: параллельное существование нового и старого. Нового экономического уклада и старых экономических отношений. В этих условиях Якутия пыталась создать материально-техническую базу новой республики.

Но как я думаю, тогда новый президент республики Вячеслав ШТЫРОВ, который пришел к власти на стыке 1990-х и 2000-х годов, нашел более подходящую форму для этого. Судя по его инаугурационной речи, Штыров связывал будущее республики с необходимостью формирования многоукладной, а не моноотраслевой экономики. Он предложил «экономику взаимодействия», основанную на единстве форм государственной собственности, что оказалось не самым худшим вариантом закладывания основ многоотраслевой экономики Якутии. Тогда актуализировались процессы восстановления единства страны, приближения федеральной власти к регионам, восстановления функциональных возможностей государства, в том числе путем централизации, выстраивания «вертикали власти» и «федерализации» собственности.

— Да, и именно Якутия стала тем уникальным регионом федерации, который вписался в общефедеральный процесс. Мы сохранили свои акции «АЛРОСА», средства от продажи «Якутугля» (который федеральный центр вообще без всяких компенсаций региону должен был забрать себе) пошли на строительство железной дороги, газификацию заречных улусов; благодаря тому, что мы передали автодороги «Вилюй» и «Колыма» в федеральную собственность, они начали отстраиваться ударными темпами и так далее.

— Действительно, тогда многие очень затратные статьи бюджета республики были освобождены от нагрузки именно благодаря тому, что объекты перешли на содержание федерального центра.

Кроме того, хочу отметить, что в тот период был осуществлен переход к однопалатному парламенту, новой редакции Конституции Республики Саха (Якутия), включены в повестку заседаний Государственного Собрания (Ил Тумэн) вопросы, связанные с соглашениями с предприятиями, действующими на территории региона. При Вячеславе Анатольевиче были осуществлены меры по повышению эффективности органов и структур власти. Вступил в действие Кодекс этического поведения членов правительства Республики Саха (Якутия) и государственных гражданских служащих Республики Саха (Якутия). Была завершена подготовка республиканского законодательства о местном самоуправлении. Это большое дело.

— Одним из самых обсуждаемых в последние дни стал вопрос о проекте закона о принципах местного самоуправления в системе публичной власти. К каким изменениям на практике может привести этот закон?

— Не буду фантазировать. Будем надеяться на лучшее. Можно сказать, что вступление в силу закона может означать большую ответственность субъектов РФ в обеспечении организации местного самоуправления. Среди множества проблем, связанных с реализацией положения закона, можно выделить три.

Во-первых, проблема разработки и принятия закона субъекта Федерации. Тут много элементов, в том числе как субъект Федерации найдет свою позицию относительно альтернативных норм федерального регулирования.

Во-вторых, проблема обеспечения экономической основы и финансового положения выбранного уровня местного самоуправления. Становится актуальной научная основа экономических, финансовых и иных забот муниципального центра относительно населенных пунктов, входящих в его состав. Будет ли паритет интересов последних. Иначе одни населенные пункты окажутся в состоянии вынужденного покоя.

В-третьих, как расписать процесс как бы «угасания» местного самоуправления на уровне сельских поселений? Каково должно быть фактическое положение старосты? Какие средства понадобятся, чтобы гарантировать равноудаленность данной фигуры от собственников, которые окажутся вне поля зрения законодателя? Как гарантировать самостоятельность хозяйств, которые останутся в поселениях, их собственность. Как в поселениях будут поставлены проблемы образования и здравоохранения?

Видите, сколько вопросов, поэтому не зря, видимо, рассмотрение этого законопроекта отложили до июня этого года.

— Если попытаться заглянуть в будущее то, с вашей точки зрения, что ждет республику? И в каком направлении нужно двигаться, чтобы достичь еще большего развития?

— Я жил в детских домах. В одно время в Хаптагае мы любили собираться после завтрака и болтать о своих снах. Это было где-то 1948 году. Была какая-то девочка, отличавшаяся гипнотическими способностями. Во время одной из наших встреч она рассказывала, что видела Якутск в электрических огнях, а улицы города — заполненные машинами. И ведь так и стало!

У меня нет таких природных данных. Нет возможности открывать загадочное будущее республики. Есть, конечно, официальное видение будущего Якутии. Думаю, что у нас хорошие перспективы. Если посмотреть на будущее с практической точки зрения, то известно, что в развитии регионов различают три варианта – инерционный, пессимистический и оптимистический. Есть у Якутии добротный статус, предполагающий иметь Республике достойное государственное управление. На одну тысячу жителей республики приходится 221 человек с вузовским дипломом. Городское население — более 65% жителей. Население активно учится рационально пользоваться избирательным правом. На уровне муниципальных образований население вовлекается в формы непосредственной демократии. Навыки общественной ответственности не предаются забвению, в республике функционирует общественные объединения. О чем эти и другие данные? Как мне кажется, о готовности населения Якутии решать возникающие перед нею проблемы.

К этому можно добавить еще одно преимущество Якутии. С древних времен люди повторяют мысль о том, что «Народ, не знающий или забывший свое прошлое, не имеет будущего». С этой стороны в Якутии дело обстоит вполне благополучно. Жители Якутии помнят свою историю. Помнят Якутскую АССР, уважают Республику Саха (Якутия) и надеются на неё. На территории Якутии многие места отмечены историей, но хорошо, если их число будет расти. Легенды – эта живая связь времен. А легенды о замечательных местах территории Якутии — это и память народа о пространстве.

В мире федеративных государств много, в них региональная политика имеет несколько разновидностей. Чаще встречаются такие, как стимулирующая, компенсационная, адаптационная, сдерживающая и даже противодействующая. Надеюсь, что российское государство в отношении Якутии всегда будет проводить политику стимулирования.

Столетие Республики в составе России является общественно-политической датой. Встретим празднично. Для молодых юбилей станет стартом укрепления основ (фундамента) развития Якутии на следующее столетие.

И наконец, столетний юбилей отмечают все бывшие автономные республики России, но это знаменательная дата и для российского федеративного устройства. Удивительно, но факт, что в мире заметно растет политический спрос федеративного устройства. На этом фоне особо важно понимать, что быть субъектом Российской Федерации – долг, почет, обязанность и ответственность.