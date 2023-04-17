Дмитрий Михайлов о духах — предвестниках

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Неисповедимы пути духов. Иногда в пути могут встретиться сущности, которые являются предзнаменованием различных событий. Чаще всего это символ грядущего несчастья. Когда их встречаешь, нужно внимательнее отнестись к своей жизни. Согласно якутским поверьям, люди с хорошим здоровьем и сильной энергетикой обычно ни с чем потусторонним не сталкиваются. А если столкнешься с чем-то, то это считалось не очень хорошим признаком.

Рассказы от ведущего проекта Северная мистика Дмитрия Михайлова.

Призрак озера Сайсары

Хотела бы поделится с вами историей которая произошла с моей тётей и её коллегой, это произошло 11-12 лет назад. Проживаем мы в Якутии, которая славится своими аба5ы (чудовищами) шаманами и поверьями, на тот момент тётя приехала с деревни к нам в город, и жила с нами уже несколько лет. Я уже проживала с мужем и дочкой, и вот сначала заболела бабушка, но там никакой мистики нет. Упала моя бедная бабушка и сломала шейку бедра. Все наверное знают что после такого перелома, старики обычно больше не встают вот и бабуля моя любимая не встала, перенесла два инсульта пока лежала, да так и померла на руках у мамы. И в этот же момент заболевает моя тётя Марфа, сильно, серьезно, начала проходить обследование, оказалось тромбоз. Очень плохо она себя чувствовала, работала она тогда в общежитии то ли комендантом, то ли вахтёром. И вот уже вся истощенная, слабая, но продолжающая работать, она шла с коллегой через Сайсарское озеро.

В старину оно славилось тем, что там плохая энергетика. Очень много утопленников, рядом там же расположено «шаман-дерево»старое, сухое, когда делали реконструкцию района, его срубить так никто и не решился, лишь один приезжий, не верующий, попытался. Один раз стукнул топором этот же топор отлетел ему в ногу, на этом попытки срубить его прекратились. Даже оградку поставили. Ну ладно, это уже совсем другая история, отошли от темы.

Ну так вот, шли они как раз через это озеро, зимой, прямо по льду, общежитие стояло на одной стороне озера, третья поликлиника на другой. Вот и шли они до поликлиники и тут видят издалека идёт им на встречу девушка, с длинными чёрными как смоль волосами, лица не видно. Ну они особо внимания не обратили идёт девушка да идёт, а она тут возьми да резко исчезни, как сквозь землю провалилась, ну испугались тётя с коллегой, что девушка под лёд провалилась и побежали ей на помощь. Всё обежали, нигде и намёка нет что кто-то здесь шёл, ни следов, ни лунки куда могла провалиться.

Тётя и коллега как женщины деревенские, и старой школы, сразу поняли что что-то не то и повстречалась им «аба5ы» предвестник смерти. И действительно, через какое-то время, обе попали в больницу. Коллега выжила кое-как, но ей полностью все по женской части удалили, а тётя моя бедная так и умерла в больнице, тромб с ноги оторвался и забил сердечный сосуд, что тётя задохнулась.

Этот случай она рассказала моей маме, мама мне. Тётя говорила: «абааhы» за мной приходила, видела я её, не поможет ничего, помру скоро» — так и произошло. Не знаю, верите вы или нет, но я своей тёте верю, пусть земля ей будет пухом!

Предвестник

Стояли холодные зимние вечера. По глухой деревне ехал старик домой на санях. Осталось до дома совсем немного. Он приободрился, что скоро войдет в тепленький дом, где ждет его жена — старушка и вкусная горячая еда. И вдруг, слышит он сзади, шаги человека. как будто кто-то за ним гонится. Сначала не придал этому значения, подумал может послышалось. но звук не отставал, а наоборот как будто приближался. И вдруг он испугался, ведь никто бы не вышел в такой лютый холод, все сидели в своих домах. он обернулся и увидел за собой двухметрового нечто, похожего то ли на человека, то ли на тень. Старик уже не помнил, как гнал лошадь со всей силы и как оказался дома. Бабуля увидев испуганное лицо своего мужа стала его расспрашивать. Но он решил не пугать ее и не сразу рассказал о встрече, сам был взволнован.

Вспомнив, что он оставил лошадь на улице, вышел и проводил ее в хлев. На улице к счастью, никого не было. Он уже окончательно успокоившись, помылся поел и лег спать. Наутро старушка нашла мужа мертвым. Может это нечто черное было смертью, которая пришла забрать старика в иной мир.

Предчувствие

Мне рассказывала мама про одну семью которая жила в Вилюйске или Верхневилюйске — не помню точно.

Cемья жила в частном доме у них было свое хозяйство. и вот однажды вечером отец семейства вышел в хотон доить коров. когда вошел внутрь обнаружил что лампочка перегорела и пошел в дом за новой. И вот он идет через двор, а напротив него идут два мужика и между ними шла женщина, у которой в руках были два чемодана. Шли они не обращая внимание на него, он им еле уступил дорогу..

Прошли мимо. он заметил на женщине платок, точно такой же платок как и у его жены и тут он почуял неладное… сразу как вошел в дом позвал жену и приказал ей собрать все необходимо и одеть детей а сам из подручных материалов на скорую руку сделал чучел и положил их в диван, и собрав семейство вышел через окно на улицу и побежали в сторону соседей через дорогу. И сразу после этого дом сгорел. Так он обманул смерть и спас всю семью. Они после того случая больше не возвращались в родное село.

Юрта

Было это в далекой таежной деревушке, где живут в основном охотники да рыбаки (основное занятие местного населения). Осенью один охотник возвращался домой, у него сломалась лодка (мотор) и решил он остановится в юрте, которая находилась неподалеку. А в этой юрте по очереди жили (на время охоты) и охотились три старика (т.е. один построил, умер, потом там стал останавливаться другой и так далее, в общем эти деды давно умерли). И вот зашел наш охотник в эту уже старую юрту и лег спать, подумал, чем на реке в сломанной лодке, лучше в тепле, на берегу. Среди ночи просыпается, слышит вокруг юрты кто то ходит, смотрит он в окно, а там в окна заглядывают по очереди три этих старика, потом опять обходят юрту и опять в окно смотрят. Ужас. короче он дождался пока шаги будут раздаваться с противоположной стороны от двери, выбежал из юрты, прыгнул в лодку и поплыл по течению в свою деревню. В течение года с ним случился несчастный случай на работе он сильно заболел, и в итоге умер.