Дмитрий Медведев ушел в отставку

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с Владимиром Путиным подал в отставку.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — заявил Медведев.

⚡️Медведев объявляет об отставке правительства — видео pic.twitter.com/VSAqB6YbQM — RT на русском (@RT_russian) January 15, 2020

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — добавил он.