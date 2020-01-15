15.01.2020
22:44
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Политика

Дмитрий Медведев ушел в отставку

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в ходе встречи с Владимиром Путиным подал в отставку.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — заявил Медведев.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку», — добавил он.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: По материалам СМИ.
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