Дмитрий Медведев обозначил задачи ЕР в условиях пандемии

Председатель «Единой России» призвал глав регионов помочь социально-ответственному бизнесу.

Дмитрий Медведев встретился с 13 кандидатами на должность секретарей региональных отделений партии, восемь из которых – главы субъектов РФ. Он поставил перед ними ряд задач, касающихся работы реготделений в условиях пандемии коронавируса.

«В сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданно просто для того, чтобы нам быстрее достигать целей, – сказал Председатель партии. – Сейчас нужно добиться максимального эффекта – помочь стране и помочь людям».

Он поблагодарил медицинских работников и волонтеров, работающих в условиях пандемии коронавируса. По словам Медведева, они профессионально и самоотверженно делают все необходимое, чтобы помочь тем, кто болеет.

Он напомнил, что «Единая Россия» готовит предложения по дополнительным мерам поддержки медиков, работающих сверхурочно из-за эпидемии, а также организует в регионах общественные штабы на базе общественных приемных партии.

«В ближайшее время в каждом регионе должна быть создана сеть взаимопомощи на базе первичных отделений партии. В поддержке особенно нуждаются наиболее уязвимые категории: одинокие пенсионеры, инвалиды, те, кто входит в так называемую «группу риска». Важно, чтобы наши однопартийцы дошли, дозвонились до этих людей, оказали им любую необходимую помощь», – сказал Медведев.

Председатель партии также призвал губернаторов помочь социально-ответственному бизнесу в период эпидемии. «И аренда, и целый ряд других моментов находятся всецело в компетенции региональных властей. Конечно, здесь нужно проявить понимание и социально-ответственному бизнесу помочь», – сказал Медведев.

По данным пресс-службы Главы республики, власти Якутии приняли меры по поддержке предпринимателей на период действия режима повышенной готовности, объявленного из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Малый и средний бизнес будут временно освобождены от ряда налогов, им также дадут отсрочку по аренде государственного имущества и жилищно-коммунальным услугам.

«Ситуация очень серьезная, особенно в сфере гостиничных услуг, туризма, общественного питания. Эти виды бизнеса испытывают большие трудности из-за потери клиентуры и экономической ситуации в целом. Здесь необходима поддержка государства. Уверен, что меры, принятые нами, дадут предпринимателям возможность выдержать все трудности и дальше работать во благо якутян», — прокомментировал указ Айсен Николаев.

Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную Думу. «Каждый из вас в своем регионе будет отвечать за ее выполнение. От этого напрямую зависят результаты партии на выборах всех уровней. Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах», – сказал Медведев.

В совещании приняли участие врио губернатора Еврейской АО Ростислав Гольдштейн, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, губернатор Магаданской области Сергей Носов, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, депутат Госдумы от Чувашской Республики Алена Аршинова, глава Ивановского муниципального района Ивановской области Сергей Низов, председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов.



Напомним, ранее в «Единой России» заявили, что из-за пандемии партия сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году, а также транспортные и другие организационные расходы. Эти средства пойдут на приобретение лекарств, продуктов питания, средств индивидуальной защиты и оказания другой необходимой помощи волонтерскими центрами, которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» (ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам).