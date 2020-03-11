Дмитрий Глушко занял высокий пост

Председатель правительства России Михаил МИШУСТИН назначил Дмитрия ГЛУШКО заместителем министра просвещения страны, передает телеканал «Якутия 24».

Соответствующее распоряжение было издано 9 марта 2020 года. Ранее Дмитрий Глушко занимал пост заместителя генерального директора Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».

Справка:

Глушко Дмитрий Евгеньевич родился 5 мая 1975 года в городе Якутске Якутской АССР. Окончил в 2000 году педагогический институт Якутского государственного университета имени М. К.Аммосова с квалификацией «социальный педагог», Российскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» с квалификацией «менеджер». Кандидат педагогических наук.

В 1994-2001 гг. – учитель СОШ №26 и №24 Якутска;

2001-2002 гг. – главный специалист межведомственной исполнительной дирекции по государственной поддержке движения за здоровый образ жизни в Якутии;

2002-2003 гг. – главный специалист комитета по делам семьи и детства при президенте Якутии;

2003 г. – заместитель генерального директора Института развития образования иинистерства образования Республики Саха (Якутия);

2003-2009 гг. – первый заместитель министра по молодежной политике Якутии;

2009-2010 гг. – первый заместитель министра науки и профессионального образования Якутии;

18 июня 2010 года — избран на должность вице-президента Государственным Собранием (Ил Тумэн) Якутии;

30 апреля 2014 года — назначен государственным советником Республики Саха (Якутия);

2014-2016 гг. — министр профессионального образования подготовки и расстановки кадров РС(Я);

2016 г. — заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.