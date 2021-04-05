Дмитрий Глуховский проведёт в Якутске мастер-класс

Совершенно логично, что теперь Школа Драматургов Арктики объявляет своего специального гостя, автора текста диктанта «Тотальный диктант — 2021» Дмитрия Глуховского, который проведет в Якутске свой мастер-класс 9 апреля в 17.00 на площадке Точки кипения по адресу: пр. Ленина, д. 1.

Дмитрий Глуховский — один из самых модных и весьма популярных ныне авторов, создатель ряда бестселлеров и самых нашумевших постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034», изданных миллионным тиражом, антиутопий «Метро 2035», «Будущее», реалистического романа «Текст», мистического романа «Сумерки», сборника «Рассказы о Родине» и других произведений. Кроме того, Дмитрий Глуховский выступает также и как сценарист своих фильмов. Такими были, например, «Текст» и веб-сериал «Топи», которым прямо сейчас увлечены любители мистики в России и за рубежом и на котором они открывают для себя это имя.

Стоит добавить, что помимо всего прочего Дмитрий Глуховский —журналист-международник, радиоведущий, военный корреспондент, продюсер, переводчик, актер дубляжа.

Если вы хотите задать Дмитрию Глуховскому свой вопрос, пишите нам и отправляйте на e-mail: dramarktik@bk.ru

Записаться на мастер-класс можно WhatsApp: 89142610289

Узнать подробнее о Школе драматургов Арктики можно на сайте https://yakutdramaschool.ru.