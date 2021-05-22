Дмитрий Фомин: Россия должна оставаться сильной страной!

Я выдвигаюсь на праймериз «Единой России», потому что уверен: только с партией большинства можно внести перемены в нашу жизнь.

До этого я был относительно далёк от политики. И только в это тяжелое для всего мира время понял, что больше нельзя оставаться в стороне, надо выстроить работу с властью таким образом, чтобы Россия в сложных ситуациях всегда была и оставалась сильной страной.

Якутия – это моя родная республика со своими достижениями и проблемами. Здесь живет моя семья, мои родные, мои друзья. Наверное, каждый видит их, но не каждый готов найти пути решения для достижения лучших целей.

Именно поэтому так важно работать на благо родной республики. Для меня участие в праймеризе – это возможность в дальнейшем, вне исхода голосования, приложить все усилия и работать на улучшение жизни каждого, применяя свои опыт и знания.