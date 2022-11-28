Дмитрий Егоров — шахматный король Якутии!

Он уже стал шестикратным республики.

В Якутии огласили итоги 80-го Чемпионата республики по шахматам среди мужчин и женщин, передает Федерация шахмат РС(Я)

В юбилейных баталиях состязались сильнейшие шахматисты республики. действующий 2-кратный чемпион республики Денис Назаров, 5-кратный чемпион республики Дмитрий Егоров, экс-чемпион республики Роман Ганжуров, 5-кратная действующая чемпионка республики Туйара Адамова, чемпионка ДФО 2022 года среди женщин Евдокия Избекова.

В итоге триумфально возвратил себе звание чемпиона и стал 6-кратным чемпионом республики Дмитрий Егоров из Якутска. Второе место занял Денис Назаров из Мегино-Канагалаского района, третье место — Айсен Местников из Якутска.

Среди женщин убедительную победу одержала Евдокия Избекова (Усть-Алданский улус), второе место заняла Арина Васильева (г. Якутск), третье место – Ньургуяна Баишева(Усть-Алданаский улус).

Как отметил Президент Федерации шахмат Якутии Владимир Егоров, чемпиона невозможно было предугадать до самого последнего тура. «Чемпионат действительно был очень интересным, мы все гадали, смогут ли остальные составить конкуренцию действующему двукратному чемпиону Денису Назарову. Все же опыт взял свое, и Дмитрий Егоров после долгого перерыва вернул себе шахматную корону. Для 11-классника Дениса второе место тоже большое достижение, все-таки выпускной класс, уделяет больше внимания учебе. Среди женщин также собрались сильнейшие шахматистки, и все же действующая чемпионка ДВФО Евдокия Избекова одержала победу с большим преимуществом», — рассказал президент Федерации.

Как признается чемпион, соревнование далось нелегко. «Шестой чемпионский турнир протекал на самом деле очень сложно, выступили все молодые таланты, дарования, пришлось сильно поднапрячься, вырвал победу на финише, считаю повезло. В прошлом году занял седьмое место, поэтому в течение года сильно тренировался, разработал свои ходы, изучил дебюты, и преподнес некоторые сюрпризы. Посвящаю победу семье, жене, детям и родным всем, кто за меня болел», — отметил Дмитрий Егоров.

Евдокия Избекова подчеркнула, что ее победа — это общий результат. «Это итог усиленной, кропотливой работы моих тренеров, поддержки родных и близких. До чемпионата у меня случился перерыв где-то две, три недели, поэтому играла с большим воодушевлением и азартом. Посвящаю победу всем, кто со мной», — рассказала она.

По словам главного судьи Гаврила Винокурова, чемпионат стал в какой-то мере поучительным. «Мы увидели очень интересные игры, молодые заявили о себе сильно, поучительно для всех нас. Мы видим, что их подготовка стала наравне с лучшим игроками старшего поколения. Поэтому я в первую очередь благодарю молодежь за активное участие и всех, кто организовал, поддержал значимое событие», — отметил он.

Отметим, что организаторами 80-го Чемпионата Республики Саха (Якутия) по шахматам выступили Управление по физической культуре и массовому спорту РС(Я), Министерство спорта и физической культуры РС(Я), Федерация шахмат РС(Я).

Финансовую поддержку оказал АКБ «Алмазэргиэнбанк», выставив призы на общую сумму более 160 тыс. руб. Победители войдут в сборную Республики Саха (Якутия), которая выступит на чемпионате ДФО по шахматам весной следующего года.