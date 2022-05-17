Дмитрий Бердников: Спасибо отряду добровольцев!

В конце апреля, в общереспубликанский День приема граждан, ко мне обратилась жительница села Кюёрелях Горного улуса. От имени односельчан она попросила помочь в расчистке лесной дороги, ведущей к их сенокосным угодьям, от завалов, которые образовались после прошлогодних природных пожаров. Данное обращение я взял под личный контроль, сообщил в своем тгк Дмитрий Бердников — зампредседателя правительства РС(Я).

На мое предложение помочь жителям в решении этой проблемы откликнулись ребята из Якутского отделения движения «Молодёжка ОНФ». Отряд добровольцев «Молодёжки ОНФ» в составе 10 человек, вместе с самими селянами, несколько дней работали в лесу. Администрации района и наслега обеспечили технику и дизтопливо. За три дня ребята смогли расчистить свыше 20 километров лесной дороги, чтобы открыть доступ к проезду сельскохозяйственной техники жителей села к их сенокосным угодьям. Таким образом, на сегодня вопрос решен. Благодарю ребят из «Молодежки ОНФ» за неравнодушие и активную гражданскую позицию! Жителям села Кюёрелях желаю хороших сенокосных работ.