Дмитрий Бердников побывал на месте строительства Ленского моста

19 ноября и.о. первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрий Бердников провёл выездное совещание на месте строительства Ленского моста в районе с. Табага.

Дмитрий Викторович вместе с представителями министерства транспорта, министерства имущественных и земельных отношений, службы государственного заказчика, министерства предпринимательства, торговли и туризма республики и ООО «Восьмая концессионная компания» осмотрел площадку будущего строительства и маршрут, по которому будет проходить объект, а также обсудил первоочередные задачи.

«По итогам осмотра мной даны поручения, будет проведён ряд совещаний с коллегами. Работа ведётся, сегодня нужно только определить те точки, по которым необходимо выстроить систему задач и их решений. Ну и двигаться вперёд к реализации проекта, который нужен и важен для республики. Данная работа проводится в рамках поручения главы республики Айсена Сергеевича Николаева. Будем формировать план нашей дальнейшей деятельности, включая все ведомства, министерства и структуры, которые должны быть задействованы», — сказал Дмитрий Бердников.

Отметим, что проект уникального транспортного объекта республики представляет собой трёхпилонный вантовый мост. Объект будет построен в чрезвычайно сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и не имеет аналогов ни в отечественном, ни в зарубежном мостостроении. Проект станет ключевым элементом Северного широтного пояса, который соединит федеральные автомобильные дороги «Колыма», «Вилюй», региональную автомобильную дорогу «Амга» с федеральной трассой «Лена» и обеспечит круглогодичное сообщение между Республикой Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем. В настоящее время завершена разработка проектной документации по первому этапу проекта. В ноябре она поступит на рассмотрение Главгосэкспертизы.

Напомним, что правительством Республики Саха (Якутия) совместно с минтрансом России проработано изменение сроков завершения строительства Ленского моста в пределах 2024 года в рамках сроков реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Ленский мост включён в проект Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока.