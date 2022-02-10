Дмитрий Бердников о Ленском мосте: Ждем положительного заключения

Первый вице-премьер республики Дмитрий Бердников в прямом эфире программы «Якутия Live» рассказал о проделанной в 2021 году работе в рамках подготовительного этапа строительства моста через реку Лену недалеко от столицы республики, передает телеканал «Якутия 24».

Так, весной власти республики получили положительное заключение Главгосэкспертизы по первому этапу строительства, а также разрешение на начало работ от республиканского управления архитектуры и градостроительства при главе региона.

«Тогда подрядчики приступили к подготовительным работам, а именно: вынос электросетей по правому и левому берегам, организация временных площадок под строительство городков и подготовка к выносу сетей газоснабжения и связи. Сюда же вошли работы по отсыпке временных дорог. За это время по левому берегу практически полностью провели работы по электричеству — на трех линиях перенесли 49 опор, еще пять опор собраны, установим их по окончании отопительного сезона», — сказал он.

В апреле текущего года планируют завершить организацию временных площадок по правому берегу, там же будут смонтированы и перенесены по четыре большие опоры.

«Это перекладка сетей, чтобы они не мешали основному входу мостового перехода», — объяснил первый вице-премьер.

В этом году продолжится работа и по правому берегу — организация просеки и отсыпка земполотна. На левом берегу должны расширить площадку №1, в апреле — вынести сети газоснабжения протяженностью почти один километр.

«Параллельно практически завершена работа по подготовке основной документации, приняты основополагающие решения, и документы проходят последнее согласование, чтобы мы могли с ними обратиться в главгосэкспертизу и приступить к основному этапу — строительству сооружений, дороги, объектов инфраструктурной системы, которые будут задействованы до ввода моста», — добавил Дмитрий Бердников.

По его словам, власти республики планируют получить положительное заключение в первое полугодие 2022 года.

«Что касается вопросов финансирования, работа продолжается. Есть желающие нас немного оптимизировать, но глава Якутии ведет очень серьезную работу — Айсен Сергеевич постоянно держит на контроле вопрос и отрабатывает с федеральным центром. Думаю, в ближайшее время мы добьемся того, что будет поставлена окончательная точка в этом вопросе», — заключил вице-премьер.