Дмитрий Бердников: До конца года приступим к основному этапу строительства Ленского моста

Работа по строительству моста через р. Лена идёт по графику. До конца 2022 года планируется завершить подготовительный этап и приступить к основному этапу строительства моста. Об этом сообщил первый вице-премьер Якутии Дмитрий Бердников во время прямого эфира отчёта Правительства региона на телеканалах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

В 2021 году республика приступила к практической реализации проекта строительства мостового перехода через р. Лена. Было начато строительство технологической площадки №1 на левом берегу, произведено переустройство сетей электроснабжения ВЛ 10 кВ. Начаты работы по переустройству сетей электроснабжения ВЛ 110 кВ.

Полностью завершены необходимые инженерные изыскания для проектирования основного этапа, пробурено 783 скважины, это более 10 тыс. погонных метров. Министерством имущественных и земельных отношений РС (Я) концессионеру (Группа «ВИС») переданы все 212 земельных участков для проектирования основного II этапа «Мостовой переход».

«Разработка документации основного II этапа уже непосредственно по строительству самого мостового перехода сегодня находится на финальной стадии. Определены все технические решения, завершается разработка сметы. Проектно-сметную документацию по основному этапу строительства моста направим на государственную экспертизу в I квартале 2022 года. Мы планируем до конца года завершить работы по подготовительному этапу и приступить к основному этапу строительства Ленского моста», — сообщил Бердников.

Первый вице-премьер озвучил, что в соответствии с графиком производства работ на 2022 год в марте планируется начать переустройство линий ВЛ 110 киловольт «Майя-Табага I, II цепь». На левом и правом берегах реки планируется установить 14 опор и протянуть 3,9 км кабеля. Также с апреля начнутся работы по выносу сетей газоснабжения общей протяженностью 0,9 км.

Дмитрий Бердников сказал, что по поручению Главы Якутии Айсена Николаева в рамках строительства Ленского моста запланированы работы по расширению Покровского тракта с 3 полос до 4 от поста ГАИ до кольцевой развязки на ДСК. Эти работы планируется завершить к 2024 году.

Также в зоне перекрестка дорог в сёла Старая Табага и Табага определён земельный участок площадью 56 га под транспортно-логистический центр.

Напомним, масштабный инфраструктурный проект, не имеющий аналогов в мире, реализуется по концессионному соглашению, заключённому между Правительством Республики Саха (Якутия) и консорциумом Госкорпорации «Ростех» и Группы «ВИС». Сегодня проект полностью обеспечен внебюджетным финансированием со стороны концессионера и финансового партнёра – ПАО «Сбербанк». Получено положительное заключение Государственной экспертизы проектной документации по подготовительному этапу проекта, что позволило начать работы в 2021 году.