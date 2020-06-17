Дмитрий Артемьев, заслуженный артист России: Поправка о защите культурной самобытности народов важна для развития национальных театров

Я считаю, что поправка в Конституцию России о том, что «Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирующей сохранение этнокультурного и языкового многообразия» крайне важна, особенно для будущего всех национальных театров. Это очень важная поправка, гарантирующая нам развитие и рост.

Также важны поправки о поддержке русского языка, национальных языков, которых очень много в нашей многонациональной стране. Язык — основа основ. Продолжая традиции, каждая нация внесет свою неповторимую лепту в сохранении самобытности каждого этноса.

Призываю всех граждан принять активное участие в голосовании за поправки в Конституции Российской Федерации.

Народный артист Республики Саха (Якутия), заслуженный артист Российской Федерации, солист Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева-Кыыл Уола Дмитрий Артемьев