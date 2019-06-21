Для жителя Белой Горы наступили темные времена

В дежурную часть ОМВД России по Абыйскому району Якутии обратился представитель муниципального учреждения п. Белая Гора с заявлением о краже имущества. Пропажу имущества обнаружили работники учреждения во время субботника и обратились в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила 44790 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый, которым оказался 43-летний технический рабочий учреждения.

Установлено, что подозреваемый имел доступ к кабинету, где хранилось бытовое оборудование. Находясь на рабочем месте, у подозреваемого возник умысел похитить чужое имущество. Воспользовавшись удобным моментом, злоумышленник похитил накопительный водонагреватель объемом 50 литров, который он, спрятав в хозяйственный баул, вынес из здания. Через некоторое время злоумышленник таким же способом похитил из кабинета еще один водонагреватель объемом 30 литров, а также электрокаменку, предназначенную для нагрева воздуха.

Похищенные водонагреватели злоумышленник сбыл жителям поселка за 15 000 рублей. Электрокаменка изъята. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.