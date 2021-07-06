Для жителей села Хоногор Вера Никифорова провела онлайн-встречу по вакцинации

На днях в Хоногорскую ФАП Усть-Алданского района поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции.

По просьбе фельдшера Хоногорского ФАП заместитель главного врача ГАУ РС(Я) «Республиканская клиническая больница №3» и народный депутат Вера Никифорова в формате ZOOM рассказала о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и ответила на интересующие вопросы участников. Больше всего молодых людей волновало влияние вакцины на будущее потомство, подавляет ли лекарство иммунитет, можно ли заболеть после получения прививки. Один из участников находился на самоизоляции из-за прямого контакта с больным. И в будущем планирует пройти вакцинацию, но из-за мифов вокруг прививки сомневается.

В завершении беседы усть-алданцы поблагодарили Веру Никифорову за емкую и полезную информацию. И выразили пожелание в ближайшее время вновь встретиться с врачом и уже для новых участников провести знакомство с вакциной.

«Я убеждена, что вакцинация – важное и нужное дело, — считает народный депутат Вера Никифорова. — Но при этом запугивать людей увольнением — не самое лучшее решение. Мы с коллегами всегда откликаемся на просьбы людей провести профилактическую беседу. Нужно развенчивать мифы вокруг вакцины. В знании — сила! Когда врач понятно и доходчиво объясняет, люди идут на контакт».