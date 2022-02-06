06.02.2022
10:21
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Медицина

Для якутян заработала служба онлайн-консультаций врачей

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики Минздрав открывает Центр дистанционной врачебной аудио-консультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.

Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи.

Впервые жители республики смогут без посещения медицинского учреждения получить консультации врачей.

Для работы в Центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института, ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций. 

Центр будет запущен с 06 февраля 2022 г. График работы — без выходных и праздничных дней с 08:00 часов до 20:00 часов. 

Для получения дистанционной врачебной аудио-консультации необходимо обратиться по следующему номеру телефона 8-800-100-14-03. Звонок бесплатный.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс служба Министерства здравоохранения РС(Я)
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