Для якутян заработала служба онлайн-консультаций врачей

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в районах республики Минздрав открывает Центр дистанционной врачебной аудио-консультации по вопросам профилактики и лечения острых респираторных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции.



Любой якутянин, проживающий в отдаленном населенном пункте, в случаях отсутствия медиков или медицинского пункта, имеет возможность позвонить в данный центр для получения квалифицированной медицинской помощи.



Впервые жители республики смогут без посещения медицинского учреждения получить консультации врачей.

Для работы в Центре привлечены профессора, преподаватели медицинского института, ведущие специалисты республиканских специализированных медицинских организаций.



Центр будет запущен с 06 февраля 2022 г. График работы — без выходных и праздничных дней с 08:00 часов до 20:00 часов.



Для получения дистанционной врачебной аудио-консультации необходимо обратиться по следующему номеру телефона 8-800-100-14-03. Звонок бесплатный.