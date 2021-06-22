Для якутян введут новый социальный сервис

С июля 2021 года на территории ряда районов республики начнёт работу единый цифровой сервис жителя Якутии. В настоящее время дополняется информация по льготным категориям населения и услугам, которые можно будет получать по карте. Ход подготовки сервиса к запуску рассмотрели у председателя правительства республики Андрея Тарасенко.

С учётом федерального и регионального реестров разработан справочник льготных категорий населения, которые будут пользоваться услугами с использованием социальной карты жителя Якутии. Чтобы упростить процесс получения социальных услуг, карта интегрирована с базой данных автоматизированной системы «Адресная социальная помощь».

Как ранее сообщил премьер республики Андрей Тарасенко, социальная карта позволит не только отказаться от предоставления бумажных документов, но и пользоваться скидками и бонусами в торговых центрах, учреждениях культуры и спорта, оплачивать проезд в общественном транспорте.

Рассматривается возможность расширения сервисов по карте на медицинские учреждения. Речь идёт о предоставлении скидок при оформлении медсправки для поступления в вузы и ссузы, а также при прохождении тестов на новую коронавирусную инфекцию.

С 1 июля в пилотном режиме карты будут выпущены в городах Якутск, Нерюнгри, Нюрба, Мирный, а также с. Бердигестях. До конца 2021 года проект будет реализован на всей территории республики.

Минтруд республики заключил соглашения с администрацией города Якутска и администрацией Горного района о совместных действиях по реализации сервиса на территории муниципальных образований. Подобные соглашения планируется заключить со всеми органами местного самоуправления.

7 июня 2021 года Глава Якутии Айсен Николаев внёс изменения в указ об учреждении нагрудного знака многодетным семьям в Республике Саха (Якутия) от 2013 года, тем самым установив, что многодетные семьи получают социальную карту, которая будет подтверждать право на получение мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, льгот и услуг для многодетных семей.