Для якутян сегодня особый день

От имени руководства республики и от себя лично поздравляю всех с Днём охотника!

Для нас, якутян, это особый день. Охота тесно связана с нашей культурой и верованием. Большую роль она играет и в воспитании детей. Мы учим сыновей, будущих отцов, бережно относиться к природе, любить окружающий мир, неписаным законам жизни, передаём накопленную веками мудрость народа. Таким образом, сохраняется культурное наследие и преемственность лучших охотничьих традиций и обычаев. Мужчины Якутии – охотники, рыбаки, добытчики и защитники своей семьи и Родины.

Уникальная природа Якутии, доставшаяся нам от предков, не только богатство и источник ресурсов, но и предмет национальной гордости. Поэтому на нас с вами возложена огромная задача – бережно, рационально пользоваться дарами природы, сохраняя и приумножая её разнообразие.

Ежегодно в первую субботу апреля в республике отмечается День охотника. Сейчас можно с уверенностью сказать, что День охотника стал народным праздником для якутян, ведь преобладающая половина жителей Якутии – прирождённые охотники.

Охота в Якутии – это больше, чем просто увлечение. Это добрая традиция и философия северного края. День охотника был учреждён в республике в целях популяризации и повышения культуры охоты, воспитания бережного отношения к природе, основанного на рациональном использовании охотничьих ресурсов.

В республике сегодня совершенствуется механизм выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, организована работа по улучшению правил и нормативов охоты, по сохранению и воспроизводству численности диких животных, боровой и водоплавающей дичи, по охране животных и птиц, занесённых в Красные книги России и Якутии.

Развитие охотничьих хозяйств, распределение охотничьих угодий и другие, связанные с охотой вопросы, волнуют многих охотников республики. Потому охотсообщество региона должно принимать самое активное участие в принятии важных решений в этом направлении и вносить свои предложения из замечания.

Уважаемые охотники, друзья!

В этот праздничный день желаю всем удачи и благополучия! Пусть Байанай улыбнётся и подарит вам незабываемые яркие моменты в жизни! Доброй охоты!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев