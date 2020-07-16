Для якутян, находящихся в за рубежом, работает горячая линия МВС

Для россиян, которые прибывают на территорию РФ из иностранных государств вывозными рейсами, сохраняется режим cамоизоляции и медицинского наблюдения в течение 14 дней со дня прибытия:

для проживающих на территории города прибытия – в домашних условиях;

для проживающих на территории другого субъекта – в условиях обсерватора.

С 15 июля 2020 года отменена самоизоляция на 14 дней для прибывающих регулярными воздушными рейсами из стран, с которыми планируется возобновление воздушного авиасообщения.

Все российские граждане, прибывающие регулярными рейсами из зарубежных стран:

при регистрации на рейс на портале Госуслуг заполняют специальную форму;

в течение 3-х календарных дней загружают в указанную форму результаты тестирования на коронавирус;

на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на русском языке.

Все иностранные граждане, прибывающие регулярными рейсами на территорию Российской Федерации:

представляют сведения об отрицательном результате исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации;

в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования, обязаны пройти лабораторное обследование на территории Российской Федерации методом ПЦР в течение трех календарных дней;

на борту воздушного судна заполняют анкету по прилагаемой форме на английском или русском языке;

могут не допускаться на борт воздушного судна без медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат исследования методом ПЦР на COVID-19 (по решению авиакомпании-перевозчика).

Для якутян, находящихся в данный момент за рубежом, работает телефон горячей линии Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия): +7 (914) 237-58-69 (звонки, WhatsApp).