Для выпускников села Тас-Юрях прозвенел последний звонок

— Последний звонок – это тот день, который ждут родители, школьники, учителя, отметила Алена Иевлева, школьный учитель и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия».

В школе №9 им. Лонкунова решили не отказываться от традиций, но соблюсти необходимые ограничительные меры в связи с пандемией.

Выпускников 11 класса ждало немало приятных сюрпризов и поздравлений, в том числе от мирнинского местного отделения. Ребятам были вручены сувениры и приветственные адреса с напутственными пожеланиями успехов в дальнейшей учебе и работе — кто какую дорогу для себя выбрал.