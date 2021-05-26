26.05.2021
16:40
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Образование

Для выпускников села Тас-Юрях прозвенел последний звонок

— Последний звонок – это тот день, который ждут родители, школьники, учителя, отметила Алена Иевлева, школьный учитель и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия». 

В школе №9  им. Лонкунова решили не отказываться от традиций, но соблюсти необходимые ограничительные меры в связи с пандемией.

Выпускников 11 класса ждало немало приятных сюрпризов и поздравлений, в том числе от мирнинского местного отделения. Ребятам были вручены сувениры и приветственные адреса  с напутственными пожеланиями успехов в дальнейшей учебе и работе  — кто какую дорогу для себя выбрал.

«Последний школьный звонок – это первая ступень в большую жизнь. Впереди серьезные испытания, принятие ответственных решений в выборе профессии и трудоустройства, которые во многом определят вашу дальнейшую жизнь. Желаю всем успешно сдать ЕГЭ, поступить в желаемое учебное заведение и достичь поставленных целей. Дерзайте, творите, ищите и верьте в себя! Теперь у вас есть все, чтобы построить счастливое будущее. В добрый путь!», — сказала Алена Иевлева.

Фото: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП "Единая Россия"
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