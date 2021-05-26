Для выпускников села Тас-Юрях прозвенел последний звонок
— Последний звонок – это тот день, который ждут родители, школьники, учителя, отметила Алена Иевлева, школьный учитель и секретарь первичного отделения партии «Единая Россия».
В школе №9 им. Лонкунова решили не отказываться от традиций, но соблюсти необходимые ограничительные меры в связи с пандемией.
Выпускников 11 класса ждало немало приятных сюрпризов и поздравлений, в том числе от мирнинского местного отделения. Ребятам были вручены сувениры и приветственные адреса с напутственными пожеланиями успехов в дальнейшей учебе и работе — кто какую дорогу для себя выбрал.
«Последний школьный звонок – это первая ступень в большую жизнь. Впереди серьезные испытания, принятие ответственных решений в выборе профессии и трудоустройства, которые во многом определят вашу дальнейшую жизнь. Желаю всем успешно сдать ЕГЭ, поступить в желаемое учебное заведение и достичь поставленных целей. Дерзайте, творите, ищите и верьте в себя! Теперь у вас есть все, чтобы построить счастливое будущее. В добрый путь!», — сказала Алена Иевлева.
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