Для водителей в Якутии установлены пункты обогрева

Неустойчивая погода на территории региона провоцируют образование наледи на дорогах — сцепление шин с дорожным покрытием ухудшается. Это может быть крайне опасно в условиях тумана: ограниченная видимость может создать угрозу резких маневров и аварии.

Специалисты МЧС России призывают водителей внимательно относиться к своей и чужой безопасности, соблюдать дистанцию между автомобилями и не превышать разрешенную скорость. С наступлением зимнего сезона, а также при различных неблагоприятных погодных условиях на автомобильных дорогах возрастает количество аварийных ситуаций. Кроме того возрастает риск выхода автомобиля из строя, что создает угрозу для жизни и здоровья водителя и его пассажиров.

Обостряет ситуацию наличие большого количества водоемов, значительные расстояния между элементами инфраструктуры вдоль трасс, а также труднодоступность многих населенных пунктов. Для предотвращения несчастных случаев на дорогах, помощи водителям в условиях аварии, а также обеспечения безопасности при погодных катаклизмах на дорогах федерального значения организуются специальные пункты обогрева. В настоящее время на территории Республики Саха (Якутия) стационарный пункт расположен в Алданском районе.

В случае необходимости также может быть развернут мобильный пункт, используют его только в тех местах, где отсутствуют любая инфраструктура. Главная цель пунктов обогрева – обеспечение всех нуждающихся теплом, горячим чаем, возможно оказание медицинской или технической помощи, а также предоставление временного места для отдыха и обогрева.

«Хочу отметить, что на территории региона продолжается процесс становления льда, и выезд граждан на неокрепший лед категорически запрещен! За несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность с наложением штрафных санкций. В настоящее время допущена к эксплуатации только одна ледовая переправа, расположенная на территории Жиганского района», — прокомментировала Рахматулина Ксения, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).