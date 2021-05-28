Для водителей грузовиков изменили приказ Минтранса Якутии

О внесении изменений в приказ минтранса и дорожного хозяйства РС(Я).

В целях безусловной реализации строительства объектов в рамках национальных проектов и социально-значимых объектов, в том числе реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы-2 аэропорта «Якутск» Республики Саха (Якутия) и строительства мостового перехода через реку Лена в районе города Якутска, учитывая ограниченные сроки завоза строительных материалов, приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) от 26.05.2021 г. №ОД-199 внесены изменения в приказ от 15.04.2021 г. № ОД-138 «О временном ограничении движения автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в весенний период 2021 года» в части сроков ограничений нагрузок на ось транспортного средства при проезде по автомобильным дорогам «Умнас» (г. Якутск – с. Еланка), «Нам» (г. Якутск – с. Намцы), до 26 мая т.г.