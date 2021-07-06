Для вакцинированных посетителей скидка 50% — Исторический парк

С 7 июля все вакцинированные от коронавируса, смогут получить скидку в размере 50% на постоянную экспозицию Исторического парка «Россия – Моя история»!

Для получения скидки нужно предъявить сертификат о вакцинации, в том числе в электронной форме, с использованием приложения «Госуслуги», справки или сертификата о профилактических прививках, со штампом медицинской организации, в котором проведена вакцинация, с подписью медицинского работника. Акция доступна с 7 июля по 31 августа 2021 г.

При предъявлении сертификата стоимость билета составит: 75 рублей. Кроме того, в настоящий момент в Историческом парке действуют и бесплатные выставки: «Вспомним» — посвященная Великой Отечественной войне, фотовыставка «Самая красивая страна», внутреннее убранство жилья зажиточной семьи конца ХIX века, выставка костюмов и реквизитов фильма «Тыгын Дархан», выставка рисунков и эскизов по мотивам фильма «Сэрии оҕолоро» (Дети войны).

Напоминаем, что Исторический парк «Россия – Моя история» работает в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Доля привитых сотрудников парка составляет более 75%.