Для устранения повреждений ЛЭП в Якутске задействовано 13 бригад

Поступило 137 заявок от потребителей, почти половина из них уже отработана

Энергетики ЦЭС продолжают восстановительные работы в Якутске. Для устранения повреждений задействовано 13 бригад в составе 62 человек, специалисты будут работать круглосуточно до полного восстановления, передаёт ЯСИА.

«Энергетики Центральных электрических сетей продолжают работы по восстановлению электроснабжения в Якутске, нарушенного сильным порывистым ветром. В оперативно-диспетчерскую группу Центрального РЭС ЦЭС поступило 137 заявок от потребителей, почти половина из них уже отработана, по остальным работы будут продолжаться в круглосуточном режиме до полного восстановления. Для устранения повреждений ЛЭП в работе задействовано 13 бригад энергетиков в составе 62 человек», — сообщили в пресс-службе Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго».

Отметим, что в результате тайфуна в столице республики повреждены многие линии электропередач и их опоры.