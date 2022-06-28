Для тушения лесных пожаров проводятся взрывные работы

В Якутии работают 272 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны. Они задействованы в тушении пожаров на труднодоступных территориях.

Как отметил заместитель руководителя ФБУ «Авиалесоохрана» Андрей Ерицов, из-за удаленности пожаров, возникающих по причине гроз, при тушении специалисты проводят взрывные работы при прокладке опорных заградительных полос.

Тушение таким способом проводится в настоящее время в Ленском, Олекминском, Сунтарском, Усть-Майском, Алданском и Нерюнгринском районах.

ФБУ «Авиалесоохрана» также продолжает работы по искусственному вызыванию осадков на территории Республики Саха (Якутия). Применяется самолет Ан-26 «Циклон» со специальным подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов ПВ-26М, содержащих йодистое серебро.

27 июня работы по искусственному вызыванию осадков проводились над территорией Сунтарского, Нюрбинского, Ленского, Олекминского, Алданского, Томпонского и Устьев-Майского лесничеств Республики Саха(Якутия) в целях тушения лесных пожаров.

28 июня запланировано воздействие на ресурсную облачность в Усть-Майском, Томпонском и Горном районах.