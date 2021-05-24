24.05.2021
21:48
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Якутия

Для сюльдюкарских выпускников прозвучал последний звонок

В средней школе № 10 села Сюльдюкар Мирнинского района состоялось торжественное мероприятие «Последний звонок». После прошлогодней паузы  торжество прошло в очном формате.

К мерам безопасности – особое внимание: маски, социальная дистанция. А в целом – очень важное событие для выпускников прошло традиционно, а не в он-лайн режиме.

Впереди у ребят самая ответственная пора – сдача выпускных экзаменов. Мирнинское местное отделение Партии «Единая Россия» присоединилось к поздравлениям.

«Последний звонок – это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее увлекательного. Перед ребятами открыто множество дорог, но какую бы стезю они ни выбрали,  хочется пожелать им главное:  жить, учиться и работать достойно  и честно», — пожелала им специалист местного отделения Ирина Груздева.

Пятерым выпускникам были вручены шоколад, сувениры и приветственные адреса с пожеланиями успехов в дальнейшей учебе.

Фото: Единая Россия
Источник: Единая Россия
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