Для сюльдюкарских выпускников прозвучал последний звонок

В средней школе № 10 села Сюльдюкар Мирнинского района состоялось торжественное мероприятие «Последний звонок». После прошлогодней паузы торжество прошло в очном формате.

К мерам безопасности – особое внимание: маски, социальная дистанция. А в целом – очень важное событие для выпускников прошло традиционно, а не в он-лайн режиме.

Впереди у ребят самая ответственная пора – сдача выпускных экзаменов. Мирнинское местное отделение Партии «Единая Россия» присоединилось к поздравлениям.

«Последний звонок – это завершение важного жизненного этапа и начало нового, не менее увлекательного. Перед ребятами открыто множество дорог, но какую бы стезю они ни выбрали, хочется пожелать им главное: жить, учиться и работать достойно и честно», — пожелала им специалист местного отделения Ирина Груздева.

Пятерым выпускникам были вручены шоколад, сувениры и приветственные адреса с пожеланиями успехов в дальнейшей учебе.