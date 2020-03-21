Для предпринимателей установлена возможность временной отсрочки арендных платежей

Распоряжением Правительства РФ от 19 марта 2020 года № 670-р для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена возможность временной отсрочки арендных платежей.

Документ разработан в рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подписанным распоряжением принято решение о возможности заключения дополнительных соглашений к договорам аренды государственного имущества, заключённым с субъектами малого и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020 году.

В частности, Росимущество в течение 3 рабочих дней со дня обращения субъекта малого и среднего предпринимательства должно обеспечить заключение дополнительного соглашения, предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и её уплату равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон.

С полным текстом Распоряжения Правительства РФ от 19 марта 2020 года № 670-р можно ознакомиться здесь.