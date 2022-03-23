Для строящегося в Якутии кардиодиспансера успели закупить высокотехнологичное оборудование

Для строящегося Республиканского кардиодиспансера кроме уникальных высокотехнологичных медицинских оборудований — магнитно-резонансного и компьютерного томографов, системы ультразвуковых исследований, ангиографа, также закуплены сверхточные диагностические аппараты. Благодаря программе социального развития центров экономического роста субъектов Дальнего Востока и поддержке полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, сверхточное медицинское оборудование для кардиодиспансера удалось закупить еще в прошлом году.

Об этом в ходе участие в прямом эфире передачи «Прямой разговор» на ГТРК «Саха» заявил глава республики Айсен Николаев. «Для Республиканского кардиологического диспансера приобретены уникальные медицинские оборудования очень высокого класса, которых мы смогли закупить ещё в прошлому году до ввода новых ограничений. Поэтому наш кардиодиспансер будет оснащен самым передовым медицинским оборудованием. Сейчас он укомплектовывается штатами. После запуска оборудования и окончательного закупа мебели – столов, стульев, кроватей для палат, кардиодиспансер официально откроется и начнёт работать в первом полугодии текущего года», — отметил глава.

Самым уникальным аппаратом, установленным в Республиканском кардиодиспансере, будет компьютерный томограф на 256 срезов. В современной медицине такой аппарат считается вершиной рентгенорадиологии, специально созданной для быстрого и сверхточного сканирования работающего сердца. Это позволит проводить все имеющиеся виды исследования сердца и сосудов. Магнитно-резонансный томограф на 1,5 тесла позволит якутским кардиологам выполнять более эффективные исследования сердца в самых разных конфигурациях, срезах и видах, поможет полностью подготовить пациента к сложным кардиохирургическим операциям. А сверхточные аппараты позволят врачам кардиодиспансера ставить пациентам точные диагнозы, связанные с болезнями сердца, системы кровообращения и назначать им качественное лечение. Напомним, благодаря работе кардиологического диспансера смертность от сердечно-сосудистых заболеваний к 2024 году в Якутии должна уменьшиться с 364 до 279 человек на 100 тысяч жителей.