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Для школьников Якутии проведен урок гражданственности ко Дню России

10 июня 2019 года в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» проведен Урок гражданственности «Люблю мою Россию», посвященный одному из самых «молодых» государственных праздников в нашей стране Дню России. Цель урока: обобщить знания учащихся о своей Родине, способствовать развитию патриотизма, воспитывать чувство гражданственности и гордости за свою страну.

Ведущий методист Ресурсного образовательно-методологического центра Дома дружбы народов им. А.Е. Кулаковского Айна Павлова рассказала ребятам историю создания герба, флага, конституции страны, а также о неофициальных символах, которые обозначают специфическую для России историю, культуру и быт. Это матрешка, медведь, самовар, балалайка, береза, тройка лошадей.

Также старшеклассники узнали о своих правах, с удовольствием ответили на вопросы викторины (трем самым эрудированным ребятам были вручены книги Вацлава Серошевского «Якуты») и стоя исполнили гимн нашего государства.   

Ребята сошлись во мнении, что День России становится символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.  

Источник: Пресс-служба ДДН им. А.Е. Кулаковского
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