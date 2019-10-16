Для школьников провели уроки энергобезопасности

Работники Энергосбыта Якутскэнерго организовали уроки энергобезопасности для детей в с. Тюнгюлю Мегино-Кангаласского улуса. Мероприятия прошли в рамках акции для потребителей и осеннего цикла проекта «PROсвет», направленного на профилактику детского энерготравматизма.

Энергетики провели занятия для учащихся начальных классов Тюнгюлюнской средней общеобразовательной школы им. А.С. Шахурдина. Уроки прошли в культурном центре «Эйгэ».

Ребятам в доступной форме рассказали о том, откуда берутся свет и тепло, а также почему нужно быть осторожным в обращении с электричеством. Акцент был сделан на соблюдении правил безопасности в быту и вблизи энергетических объектов – линий электропередачи, подстанций. Энергетики объяснили, что электрический ток невидим, но очень опасен, как вести себя, заметив оборванный провод, ознакомили школьников со знаками электробезопасности. Дети с большим интересом посмотрели мультфильмы, ответили на вопросы викторины, которые нацелены на закрепление полученной информации.

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А в завершение уроков школьники приняли участие в квесте, который также направлен на то, чтобы помочь ребятам усвоить правила энергобезопасности.

Напомним, Якутскэнерго постоянно ведет работу по профилактике детского энерготравматизма. Проект «PROсвет», организуемый энергокомпанией, проводится во всех улусах и районах республики, входящих в зону обслуживания Якутскэнерго.