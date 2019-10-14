Для решения мусорного вопроса разработают дорожную карту

11 октября заместитель главы города Якутска Роман Сорокин провел заседание Координационного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и экологии при главе города Якутска.

В заседании приняли участие генеральный директор ООО «Якутскэкосети» Владислав Созонов, руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал Егинов, члены Координационного совета, руководители городских управ ГО «город Якутск» и представители управляющих компаний. В повестке заседания стояли вопросы о прохождении отопительного сезона 2019-2020 годов и об организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в Якутске.

Отчет о вхождении в осенне-зимний отопительный сезон Координационному совету представил руководитель МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства».

«В настоящее время работы по вхождению в осенне-зимний отопительный период завершены. В надзорные органы направлены обращения по тем управляющим компаниям, многоквартирные дома которых не были готовы к отопительному сезону. В диспетчерскую поступают заявки от горожан, которые оперативно отрабатываются управляющими компаниями в штатном режиме», – сообщил Айаал Егинов.

По итогам проверки, которая продлится до 1 ноября, будет получен паспорт готовности города Якутска к отопительному сезону 2019-2020 годов.

По словам генерального директора ООО «Якутскэкосети» Владислава Созонова, региональный оператор продолжает испытывать серьезные финансовые трудности. Отмечается снижение поступлений по тарифу. В организации за последнее время предприняты шаги по стабилизации финансового состояния. Заключены договора займа, проведена оптимизация расходов, изменено штатное расписание, сокращены три ставки заместителя генерального директора, добавлены ставки автомехаников и автослесарей для обслуживания собственного автопарка.

Генеральный директор ООО «Якутскэкосети» поставил на обсуждение ряд существующих проблем, таких как вывоз крупногабаритного мусора, который не входит в тариф оператора. Для вывоза КГМ требуются использовать технику, расходы на которую не покрываются существующим тарифом. Также проблемой является то, что предприниматели предпочитают пользоваться услугами сторонних организаций, теневого рынка, что является нарушением действующего законодательства и сказывается на доходах регионального оператора ТКО.

По мнению гендиректора ООО «Якутсэкосети» назрела необходимость пересмотреть нормативы по вывозу мусора. Практически мусора в столице образуется в разы больше утвержденных нормативов, в итоге оператор несет убытки.

«Нормативы по формированию мусора у нас существенно занижены, касаемо юридических лиц. У нас в республике нормативы ниже, чем в соседних регионах. Мы стараемся работать по фактическим объемам, ходим за ними и составляем акты. В то время как в других регионах, где норматив высокий, юрлица сами заинтересованы в том, чтобы отразить именно реальный факт», — рассказал представитель регионального оператора.

Члены совета обратили внимание присутствующих на то, что сложившуюся ситуацию необходимо решать системно, с привлечением всех заинтересованных сторон.

По итогам заседания решено к следующему заседанию Координационного совета разработать дорожную карту, которая включит в себя такие пункты как пересмотр норматива, обустройство и актуализация реестра санитарных точек.