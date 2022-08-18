Для путешествий по России теперь понадобится QR-код

Каждый путешественник должен будет получить цифровой код до начала поездки.

Россиянам, собирающимся в путешествие по России, теперь понадобится QR-код. Его нужно будет получить до начала поездки.

Цифровая новация касается тех, кто приобретает туры. С 1 сентября в России в тестовом режиме будет действовать единая информационная система электронных путевок. В цифровой реестр будут вносить все данные россиян и сведения о купленных ими турах. Путешественникам при этом выдадут QR-код с зашифрованной информацией. Сообщается, что цифровой код турист получит либо в электронном виде, либо в виде распечатки.

К борьбе с коронавирусом нововведение отношения не имеет. Цель создания реестра электронных путёвок — защитить россиян от мошенничества, а туристическому рынку добавить прозрачности и контроля, рассказал председатель Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

«На сегодняшний день мы, к сожалению, не знаем, сколько туристических продуктов у нас продается, в каких направлениях, какие операторы и агенты в этом участвуют», — заявил парламентарий, отметив, что в таком случае возникает много серых зон, которые могут привлекать аферистов.

Тарбаев добавил, что цифровая платформа будет защищена, так что персональные данные туристов не «утекут».

Между тем в Ассоциации туроператоров России высказывают опасение, что использование новой системы заставит туроператоров понести дополнительные расходы, а те переложат их на плечи туристов. В итоге путёвки могут подорожать.

В ГД обещают не вводить штрафные санкции для туроператоров до 1 сентября 2023 года, пока система не пройдёт тесты и не заработает в полную силу.

